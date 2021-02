„Bares für Rares“: Schwestern bringen Erbstück mit – als Horst Lichter DAS erfährt, müssen sie das Studio verlassen

Der Besuch ging ordentlich nach hinten los! Nachdem zwei Schwestern ihr Erbstück in die Trödelshow mitbrachten, war „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter zunöchst Feuer und Flamme. Doch als er genauer hinschaute, wurde er plötzlich stutzig.

Als ihm der „Bares für Rares“-Experte, der das Stück begutachtete, mehr darüber erzählte, gab es für Horst Lichter nur eine Entscheidung: Er musste die beiden Frauen nach Hause schicken.

„Bares für Rares“: Schwestern haben Drehorgel aus Köln dabei

Mit großen Hoffnungen und kölschem Frohsinn waren die Schwestern Pia Steffes und Marion Garitz aus Troisdorf beziehungsweise Schwülper ins ZDF-Studio gekommen. Doch zu den „Bares für Rares“-Händlern sollten es die beiden Schwestern gar nicht schaffen. Was war passiert?

Marion und Pia hatten eine Drehorgel aus dem Kölner Karneval mit zu „Bares für Rares“ gekommen. Die Schwestern hatten sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen. Die wiederum hatte das Instrument von einem „kölschen Original“ bekommen. Von ihrem Stiefvater.

Nun jedoch sollte die Orgel verkauft werden. Doch schon beim ersten Blick auf die Drehorgel wurde Horst Lichter skeptisch. Ihn störten die vielen Knöpfe und Tasten.

-----------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

-----------------------

„Das einzige, was mich son bisschen irritiert, die sieht ja auf den ersten Moment so aus, dass man denkt, jo, das ist mal eine ganz alte Drehorgel. Jetzt gucke ich aber von hier aus oben rein und sehe da oben, das sieht fast aus wie bei einem DJ“, so Lichter.

„Bares für Rares“: Horst Lichter ist skeptisch

Er könne das nicht ganz begreifen, so der „Bares für Rares“-Moderator. Zum Glück konnte Experte Detlev Kümmel für Aufklärung sorgen. So sorge die Drehorgel lediglich dafür, dass die Luft durch die Blasebalge durchgeführt werde, dann bei den Pfeifen ankomme und schließlich die Töne erzeuge. Der Rest jedoch sei elektrisch gesteuert, so Kümmel weiter.

-------------

Das ist Horst Lichter:

Wilhelm Horst Lichter wurde am 15. Januar 1962 in Nettesheim geboren

Er ist Koch, Autor und Moderator

Seit 2013 moderiert er „Bares für Rares“

-------------------

Und genau da liege das Problem. Die Drehorgel sei zwar richtig teuer gewesen, sie wird aber heute noch produziert und ist damit weder eine Rarität und eine Antiquität.

Die Schwestern Pia Steffes und Marion Garitz aus Troisdorf beziehungsweise Schwülper. Foto: Screenshot ZDF

-------------------

----------------------------------------

„Kinder, da kann ich euch keine Karte für geben“, musste Horst Lichter den Schwestern also traurig mitteilen. Doch der Moderator ist sich sicher: „Es wird sich jemand melden, der es haben will.“ So schickte Horst Lichter die beiden Damen wieder nach Hause. Ohne Geld, dafür aber mit ihrem Erbstück.

