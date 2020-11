„Bares für Rares“ (ZDF): Junges Paar will Schmuck verkaufen – dann wird's mega dreist

Dieses Paar traut sich was! Lisa-Marie Flemming und Justin Bäumert wollen es bei „Bares für Rares“ wissen. Das Pärchen aus Altmittweida in Sachsen will eine Kette verkaufen und zeigt, wie hartnäckig man bleiben muss, um zu bekommen, was man will.

Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter hat diesmal also gleich zwei nette Verkäufer auf einmal. Als die beiden das edle Schmuckstück von Justins Urgroßmutter vorstellt, ahnt der „Bares für Rares“-Zuschauer jedoch noch nicht, dass es ZDF-Kandidatin Justin faustdick hinter den Ohren hat.

„Bares für Rares“: Junges Paar hat Schmuckstück dabei

Der Verkäufer ist leidenschaftlicher Schmuck- und Antiquitätensammler, erhofft sich mit dem Schmuckstück seiner Vorfahren, genügend Geld für sich und seine Freundin rauszuschlagen. Die Kette ist aus Platin und stammt aus Berlin von Wilhelm Müller, einem Kaufmann, der ein familiengeführten Fachgroßhandel betrieb. „Bares für Rares“-Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel schätzt das gute Stück aus der Zeit um 1910/1915.

Diese „Bares für Rares“-Stücke wurden für beeindruckende Preise verkauft:

Ein pontifikales Brustkreuz für 42.000 Euro Ein Borgward Isabella Cabrio für 35.000 Euro Fehlgepresste Beatles-Schalplatte für 30.000 Euro

Diese Kette soll verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

Laut der Expertin hat die Kette eine blütenformige Aufhängung mit Rosendiamanten und wiegt 3,2 Gramm. Justin Bäumert erhofft sich rund 400 Euro für das Familienerbstück – und liegt damit über der Expertise. Denn „Bares für Rares“-Expertin Heide Rezepa-Zabel schätzt den Preis eher auf 250 bis 300 Euro.

„Bares für Rares“: Überraschung bei Händlern – Verkäufer entpuppt sich als Mega-Zocker

Bei den Händlern dann die große Überraschung. Nicht nur ziehen sie den Schmuckstückpreis in die Höhe – wollen sogar 500 Euro geben –, auch ist „Bares für Rares“-Verkäufer Justin eine echte Zocker-Natur.

500 Euro sind Justin Bäumert nämlich zu wenig. „Wir einigen uns auf… 550“, versucht er sein Glück bei Händler David Suppes, der maximal nur 525 Euro geben will. Als sich Justin immer noch nicht damit zufriedengibt und auf 545 Euro pokert, reicht es dem „Bares für Rares“-Händler. „Nee, das war der letzte Schritt, Sie hätten Ja sagen müssen.“

Pokern lohnt sich für Kandidaten

Ja sagt Justin aber immer noch nicht. Schießt schließlich raus: „Machen wir 535?“ Ein Preis, dem David Suppes am Ende zustimmt.

Kein leichtes Spiel mit dem „Bares für Rares“-Teilnehmer. Kein Wunder, dass die Händler Justins Freundin Lisa-Marie beim Rausgehen nur noch zurufen: „Da haben Sie sich einen durchsetzungsstarken Freund ausgesucht.“

An gleicher Stelle im „Bares für Rares“-Händler-Raum stand vor wenigen Tagen eine ganz andere junge Frau. Auch hier ging es um ein Familienerbstück, einen Ring. Und bei der Expertise hatte die Expertin offenbar etwas übersehen... (jhe)