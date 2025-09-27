„Bares für Rares“-Objekt begeistert Experten – „Das ist außergewöhnlich“

Bereits seit dem Jahr 2013 begeistert die ZDF-Serie „Bares für Rares“ ein Millionenpublikum. Das Konzept ist einfach erklärt: Die Kandidaten bringen antike Schätze mit in die Sendung. Diese werden von einem Experten beurteilt und anschließend im Händlerraum verkauft. Für den Unterhaltungseffekt sorgt Horst Lichter, der gekonnt durch das Format führt.

In einer aktuellen Folge begeistert eine kleine Truhe Experten und Händler. Denn ein Detail auf dem Deckel des Zuckerkastens ist alles andere als gewöhnlich.

„Bares für Rares“-Experte ist entzückt

Am Freitag (26. September) zeigte ZDF die „Bares für Rares“-Folge „Gib dem Vogel Zucker“. Kandidat Hans-Jürgen Wilke hat ein ganz besonderes Schmuckstück im Gepäck. Der Rentner möchte den Händlern eine besonders schön verzierte Zuckerdose anbieten. Er berichtet: „Die hat bei meiner Frau und mir immer rumgestanden. Sie kann jetzt verkauft werden, wir können nichts mehr damit anfangen.“

Experte Colmar Schulte-Goltz nimmt das edle Kästchen genau unter die Lupe. Auf der silbernen Zuckerdose findet er Gravuren und ein pflanzliches Dekor. Auf dem Deckel ist eine ornamental gestaltete Deko in Form eines Vogels zu sehen. Schulte-Goltz kann diesen Anblick kaum fassen und schwärmt: „Das ist wirklich ungewöhnlich. Zuckerkästen kommen zwar meistens mit einem Schloss vorne (…), aber dass tatsächlich so ein großes Ornament angebracht ist, das ist außergewöhnlich und selten.“

Hergestellt wurde das Kästchen zwischen 1872 und 1922 in Handarbeit, es handelt sich um 800er Silber. Der Wunschpreis des „Bares für Rares“-Kandidaten liegt bei 100 bis 150 Euro, der Experte schätzt den Wert sogar auf 750 bis 850 Euro. Und dann ist es soweit: Hans-Jürgen präsentiert den Zuckerkasten den Händlern. Diese starten mit einem Gebot von 500 Euro, schlussendlich verkauft der Kandidat sein Schmuckstück für 570 Euro an Christian Vechtel.

Obwohl der Verkaufspreis nicht an die Experteneinschätzung herankam, zeigt sich „Bares für Rares“-Kandidat Hans-Jürgen mehr als zufrieden. Der 67-Jährige bekräftigt: „Für mich ist es super gelaufen, ich freue mich über das Geld.“