„Bares für Rares“: Händler verzweifelt an Bieterduell – „Du bist total irre!“

In der beliebten ZDF-Sendung „Bares für Rares“ werden regelmäßig die unterschiedlichsten Objekte von den Besitzern vorgestellt und von Experten bewertet.

Der Nervenkitzel, wie viel ein Gegenstand wirklich wert ist, lockt täglich Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Georg Bulla, der mit einem alten Feuerlöscher die Händler beeindrucken wollte, erlebte dabei eine echte Überraschung…

„Bares für Rares“: Händler bieten um die Wette

Mit seiner Rarität im Gepäck erschien der Programmierer aus Wehr im ZDF-Studio. Dort wurde er von Horst Lichter und Detlev Kümmel in Empfang genommen, der sogleich die Details des mitgebrachten Feuerlöschers erklärte. „Was wir hier sehen, ist eine sogenannte Spitztüte, also ein Feuerlöscher der Marke ‚Minimax’“, so Kümmel. Trotz des schlechten Zustands – der Feuerlöscher war nicht funktionsfähig, verrostet und wies Löcher auf – verortete der Experte das Stück in die 1920er Jahre und schätzte dessen Wert auf 50 bis 100 Euro.

Georg Bulla gab sich bescheiden und äußerte den Wunsch, mindestens 50 Euro für seine Antiquität zu erhalten. Doch was sich dann im Händlerraum abspielte, hätte er sich wohl nicht träumen lassen: Ein regelrechtes Bietergefecht entbrannte zwischen Walter Lehnertz und Jos van Katwijk. Die Auktion begann mit einem Startgebot von 80 Euro und die Preise schnellten in einem rasanten Tempo in die Höhe.

„Bares für Rares“-Händler: „Jetzt ist Schluss“

Die Händler lieferten sich einen spannenden Schlagabtausch, bei dem Walter Lehnertz seinem Kontrahenten Jos van Katwijk zunächst fassungslos zurief: „Wie bist du denn drauf da hinten?“ Doch als die Bieterrunde weiterging und Jos unbeirrt die Gebote erhöhte, konnte Walter nicht anders, als die schlagfertige Konkurrenz anzuerkennen: „Der ist total irre, aber ich mag ihn.“

Es entwickelte sich ein Kampf der Nationen zwischen Deutschland und Holland, und letztlich ging „Holland“ mit einem beeindruckenden Endgebot von 390 Euro als Sieger hervor. Als sich die Gebote der 400-Euro-Marke näherten, zog sich Walter Lehnertz zurück mit den Worten: „Jetzt ist Schluss“.

Für Georg Bulla endete die Sendung mit einem unerwarteten Geldregen

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.