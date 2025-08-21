Dr. Oetker-Rarität macht „Bares für Rares“-Händler fassungslos – „Nie gedacht“

Ab und an geschehen im Pulheimer Walzwerk bei der ZDF-Kult-Show „Bares für Rares“ unglaubliche Momente. Es tauchen immer wieder Exponate auf, die selbst die erfahrenen Händler extrem sprachlos machen.

Trotz ausgewiesenem Expertenwissen geraten sie bei manchen Objekten an ihre Grenzen. Dabei steht plötzlich ein großes Fragezeichen im Raum. Nicht selten werden Expertisen infrage gestellt und Preise diskutiert.

In einer aktuellen Episode (20. August 2025) hat das Paar Anke Löhr und Norbert Stillig ein rares Objekt aus dem Hause von Dr. Oetker mitgebracht. So viel sei verraten: Es wird für große Fassungslosigkeit im Händlerraum sorgen.

„Bares für Rares“: Retro-Speiseeistafel sorgt für Aufsehen

Es handelt sich um eine Preistafel für Speiseeis aus den Jahren 1963 bis 1965. Sie enthält sechs Schilder und ein gesamtes Eissortiment: vom vollmundigen Sandwich-Eis über dem klassischen Vanille-Eis bis hin zum saftigen Fruchteis-Orange ist alles dabei. „Ich habe es in einer Trödelscheune vor 30 Jahren entdeckt und es gekauft“, erzählt Anke begeistert.

Der „Bares für Rares“-Sachverständige Detlev Kümmel nimmt das Objekt genau unter die Lupe. Sofort hebt er den guten Zustand hervor – mit nur kleinen, altersbedingten Gebrauchspuren. Ein echtes Sammlerstück und ein Ausdruck von den Anfängen der Tiefkühlkost.

Bei „Bares für Rares“ ziert eine Dr. Oetker- Speiseeistafel den Expertisentisch. Foto: Screenshot ZDF

Große Überraschungen bei der Expertise

Doch was soll im Händlerraum dafür rumkommen? Anke antwortet deutlich: „Ich hätte gerne 400 bis 500 Euro.“ Horst Lichter kann es kaum glauben. „Heidenei“, platzt es ihm heraus. Eine Speiseeistafel aus den 1960er Jahren, die solch einen Preis erzielen soll? Klingt auf den ersten Blick ganz schön hochgegriffen.

Doch weit gefehlt! Denn der Sachverständige zeigt sich einverstanden: „Mich schockiert das gar nicht so. Ich bin so bei 400 bis 500 Euro.“ Anke und ihr Partner strahlen und begeben sich rasch zu den „Bares für Rares“-Händlern.

Aus bloßem Unglauben entsteht pure Kaufgier

Schnell überbieten sich die Fachmännern und am Ende stehen 200 Euro im Raum. Diese Summe fällt für Anke jedoch zu gering aus. Als sie ihnen den Expertisenpreis nennt, fallen die Händler vom Glauben ab. „What? 400 bis 500 Euro war die Expertise?“, reagiert Christian Vechtel schockiert. Fabian Kahl stimmt erschrocken zu: „Das hätte ich niemals gedacht!“

Wird sich am Ende einer der fassungslosen Händler auf einen Deal einlassen? Tatsächlich! Christian Vechtel und Waldi liefern sich einen hitzigen Schlagabtausch. Schlussendlich legt Waldi als Sieger die runde und zufriedenstellende Summe von 400 Euro auf den Tisch. Welch ein emotionaler Nachmittag im Pulheimer Walzwerk!