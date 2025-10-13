Wahnsinn bei „Bares für Rares“ – Verkäuferin zieht Händler über den Tisch

Bei der beliebten ZDF-Sendung „Bares für Rares“ sorgt Verkäuferin Gabriele für einen plötzlichen Überraschungsmoment.

Mit ihrem vermeintlichen Ölgemälde taucht sie vorerst mit bescheidenen Erwartungen in der Sendung auf, doch am Ende verlässt sie das Studio strahlend – und mit einem echten Gewinnergefühl.

Gabrieles clevere Taktik bei „Bares für Rares“

Experte Albert Maier bewertet das Kunstwerk vorab als einfachen Kunstdruck im Wert von gerade einmal 25 Euro. Doch Gabriele lässt den Kopf nicht hängen. Nach Lichters Übergabe der Händlerkarte nimmt alles seinen Lauf.

Im Händlerraum bringt sie das Bild ins Spiel, ohne dabei auf die wahre Natur des Werks einzugehen. Erstaunlich schnell hagelt es hohe Gebote: Händler Fabian startet bereits mit 100 Euro, ehe Wolfgang Pauritsch den Zuschlag für stolze 250 Euro erhält. Gabrieles Plan geht voll auf. Erst später bemerkt Wolfgang seinen Fehlkauf, nimmt es jedoch sportlich. Doch die Verkäuferin ist samt Gewinn längst über alle Berge.

„Bares für Rares“ beweist mit jeder Folge aufs Neue, warum die Zuschauer einschalten. Ob spektakuläre Verkäufe oder lehrreiche Momente – der Mix stimmt. Durch Gabrieles Selbstbewusstsein bekam die Show einen ihrer unvergesslichsten Momente. So bleibt sie nicht nur für Händler und Experten, sondern auch für Fans ein absolutes TV-Highlight.