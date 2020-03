„Bares für Rares“: Rekord-Preis – SO teuer wurde es im ZDF noch nie

Wow, so teuer war es bei „Bares für Rares“ noch nie und sollte es in den Sendungen danach auch nicht wieder werden. Am Mittwochabend wiederholt das ZDF eine ältere „Bares für Rares“-Primetime-Ausgabe. Darin zu sehen, das kostspieligste Objekt der „Bares für Rares“-Historie.

Einen „Mercedes 190 SL“ von 1961 hatte Jürgen Fröhlich mit zur Outdoor-Show auf Schloss Drachenburg in Königswinter gebracht. 43 Jahre hat der stolze Mann den Wagen schon in seinem Besitz. Doch wirklich gebrauchen kann er ihn nicht mehr. So hat Fröhlich den Wagen in den vergangenen vier Jahren keine 1.000 Kilometer gefahren. Nun soll der rote Flitzer also verkauft werden.

Dass der Mercedes nicht ganz billig werden soll, ist schon beim ersten Blick deutlich. Der Wagen hatte zwar schon einmal einen Unfall, aber dafür ist er Wagen erst aus zweiter Hand. Ein wahres Unikat also.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow im ZDF

Sie wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool von Experten und Händlern

Der Mercedes 190 SL. Foto: Screenshot ZDF

Rund 100.000 bis 120.000 Euro will Fröhlich für sein Auto haben. Nicht unrealistisch. Experte Sven Deutschmanek schätzt den Wagen auf 80.000 bis 100.000. Der Unfall sei schuld, so der Experte. Das jedoch kann auch der Verkäufer nachvollziehen und würde sich auch auf das geringere Angebot einlassen.

Gebote gehen bis zu 90.000 Euro – doch dann...

Die Händler jedenfalls sind begeistert von dem edlen Gefährt. Schnell schießen die Gebote auf 50.000 Euro. Unter 100.000 Euro wolle Fröhlich den Wagen jedoch nicht abgeben. 90.000 Euro bietet Susanne Steiger noch. Doch selbst das ist Jürgen Fröhlich zu wenig. Auf 95.000 würde er noch runtergehen. Doch da kommen die beiden nicht zusammen.

Der Rekord-Deal platzt und Jürgen Fröhlich nimmt den Mercedes wieder mit nach Hause.

Die Primetime-Show ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2018, die das ZDF am Mittwochabend zeigte.