„Bares für Rares“: Bittere Nachricht für Fans! ZDF schmeißt Trödelshow aus dem Programm

Für viele Fans von „Bares für Rares“ ist um 15.15 Uhr Fernsehzeit. Von Montag bis Freitag zeigt das ZDF die Folgen der beliebten Trödelshow im TV. Doch wer am Montag (21. November) den Fernseher zur gewohnten Zeit anknipst und die Experten, Händler und Horst Lichter erwartet, der wird bitter enttäuscht.

Denn das ZDF streicht „Bares für Rares“ aus dem Programm an diesem Montagnachmittag. Statt spannender Antiquitäten und überraschende Expertisen sehen die Zuschauer, wie der Ball in Katar rollt.

„Bares für Rares“ weicht der WM

Horst Lichter und Konsorten sitzen am Montag auf der Ersatzbank. Denn das ZDF zeigt den ganzen Nachmittag über die Spiele der Weltmeisterschaft in Katar. Und auch am Dienstag (22. November) schauen „Bares für Rares“-Fans in die Röhre.

Auf Facebook heißt es: „Anpfiff! Wir haben die Fußballschuhe geschnürt und machen zur WM eine kleine Pause. An einzelnen Tagen fällt unsere Sendung in den kommenden vier Wochen leider aus. Guckt doch gerne mal bei den Kolleg*innen im Sportstudio vorbei. Für echte Fans gibt es natürlich weiterhin Folgen von „Bares für Rares“ in der ZDF-Mediathek.“

„Bares für Rares“: Fans sind enttäuscht

Das Thema Weltmeisterschaft in Katar gehört zu den kontrovers diskutierten Themen der letzten Wochen und Monaten. Viele Menschen entscheiden sich dazu, die Spiele um den Weltmeistertitel nicht zu schauen und das gesamte Turnier zu boykottieren. Umso trauriger sind diese Zuschauer, dass sie in den nächsten Wochen auf die Trödelshow verzichten müssen. Andere wiederum haben Verständnis für die Fußball-Pause:

„Es ist vollkommen klar und richtig, dass die WM übertragen wird. Man kann auch mal einige Zeit auf Bares für Rares verzichten.“

„Och schade! Es gibt auch Menschen, die sich so gar nicht für Fußball interessieren.“

„Kein Mensch interessiert sich für Fußball und viele freuen sich den ganzen Tag auf eure Sendung. Das ist so gemein.“

„Eure Sendung finde ich viel wichtiger als die WM.“

Wer trotzdem nicht auf „Bares für Rares“ verzichten möchte, der kann in der ZDF-Mediathek jederzeit auf bereits gesendete Folgen zugreifen.