„Bares für Rares“: Goldkette zum Verkauf – dann kommt DAS raus

Es ist nicht alles Gold, was glänzt, heißt es ja so schön. Schön war das für ein Ehepaar bei „Bares für Rares“ jedoch leider gar nicht.

Am Dienstag besuchten Larissa und Simon Hornig die Sendung „Bares für Rares“. Mit großen Erwartungen und einer vermeintlichen Goldkette war das Ehepaar aus Villingen-Schwenningen zu „Bares für Rares“ gekommen.

„Bares für Rares“: Paar enttäuscht! Nicht alles Gold, was glänzt

Die Kette stammt von Simons Oma oder Uroma – das ist nicht ganz klar. Die, so habe es ihm auch ein Pfandleiher bestätigt, aus edlem Weißgold gefertigt sein soll, so Simon. Doch weit gefehlt, wie Expertin Heide Rezepa-Zabel nach einem kurzen Test schnell herausfand.

Es handelt sich nicht um Weißgold, sondern um Platin. Eine böse Überraschung für das Paar.

Denn, so Expertin Heide: „Platin hat sehr schnell an Wert gewonnen. Zunächst war Platin um 1890 nur ein Drittel gegenüber Gold wert, dann 1900 genauso wertvoll wie Gold und dann schon 1924 das sechsfache von Gold. So ist Platin wirklich im Wert gestiegen. Heutzutage ist es leider nicht mehr so. Es hatte mal seine Hochzeiten in den 80ern, aber heute ist es etwas weniger wert als Gold.“

Diese Kette sollte eigentlich aus Weißgold sein. War sie aber nicht. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Erst Hiobsbotschaft, dann eine schöne Überraschung

Ärgerlich. Und doch, der Anhänger der Kette war mit Diamanten besetzt, die „eine schöne Reinheit“ besäßen und wunderbar funkeln würden.

Ob sie die 800 Euro bringen können, die sich Simon und seine Frau wünschen? Durchaus, so die Expertin. Bis zu 1.000 Euro könne er schon erwarten. Da ist aus der bösen Überraschung ja doch noch eine Schöne geworden.

Und die sollte noch schöner werden, denn Händlerin Elke Velten-Tönnies sollte die Kette die Maximalschätzung wert sein. Sie zahlte 1.000 Euro.

