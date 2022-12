„Bares für Rares“: Wolfgang Pauritsch völlig perplex – plötzlich sitzt ein Hollywood-Star vor ihm

Bei „Bares für Rares“ kann Wolfgang Pauritsch hartnäckig sein. Geht es um besondere Einzelstücke, fährt der Händler seinen Kollegen gegenüber auch schon mal die Krallen aus. Verhandeln kann er und verkaufen erst recht.

Und während sich der „Bares für Rares“-Händler im Gespräch mit seinen Kollegen und den Verkäufern in der Vergangenheit als doch recht selbstbewusst darstellte, dürfte ihm kürzlich ordentlich die Pumpe gegangen sein. Denn Pauritsch bekam ganz unerwartet prominenten Besuch. Auf dem Instagramkanal der Sendung erzählt er jetzt von diesem ganz besonderen Auktionär.

„Bares für Rares“-Händler Wolfgang Pauritsch trifft Jason Momoa

„Ich hatte vor kurzem das Glück, dass in meinem Auktionssaal eine Persönlichkeit saß, von der ich wirklich fasziniert war.“ Bei besagter Persönlichkeit ging es um keinen geringeren als Hollywood-Star Jason Momoa. Mit seiner Rolle als Khal Drogo in der HBO-Serie „Game of Thrones“ wurde er weltweit zum gefeierten Schauspieler. Anschließend verzauberte er als „Aquaman“ sein Publikum.

Und anscheinend auch „Bares für Rares“-Händler Wolfgang Pauritsch. Der ist immer noch ganz begeistert von dem überraschenden Promi-Besuch und erzählt: „Den habe ich vorher noch nie im Leben gesehen.“

„Bares für Rares“: Wolfgang Pauritsch schwärmt von Hollywood-Star

Vom glamourösem Star-Auftritt kann bei Jason Momoa keine Rede sein, denn der Schauspieler kam im entspannten Alltagsoutfit. „Ein riesen Kerl mit Birkenstock-Schuhen, mit einer kleinen Shorts, mit einem T-Shirt.“

Jason Momoa sorgt weltweit für Begeisterung bei seinem Publikum. Foto: IMAGO / APress

Nach rotem Teppich-Look klingt diese Beschreibung nicht. Aber es ging ja auch nicht um die Oscarverleihung, sondern um Leica Kameras, bei denen Momoa Pauritschs Aussage nach mitgeboten hat.

Mehr Themen:

„Dieser Mensch hat gelacht und bei dem war es so als er lachte, haben die Augen mitgelacht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das hat mich fasziniert“, erzählt der Händler begeistert. Mit seinem Besuch hat Jason Momoa Eindruck hinterlassen. Im Nachgang heißt es von Wolfgang Pauritsch: „Das ist mein Star Nummer eins.“