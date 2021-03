„Bares für Rares“: Frau mit originalen Disney-Zeichnungen – als sie Waldis Angebot hört, bricht sie in Gelächter aus

Monika Höhn aus Köln bringt ein Stück Filmgeschichte ins „Bares für Rares“-Studio mit. Die 63-Jährige ist nicht nur stolze Besitzerin eines Restaurants, sondern darf auch originale Zeichnungen der Disney-Filmfabrik ihr Eigen nennen.

Auch die „Bares für Rares“-Händler scheinen angetan zu sein. Doch als Monika Waldis Angebot hört, kann sie nur noch losprusten.

„Bares für Rares“: Frau will originale Disney-Zeichnungen verkaufen

Noch bevor Monika an den Tresen tritt, ist „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter am Staunen: „Ich werd' verrückt!“ Auf den drei Zeichnungen, die die Kölnerin mitgebracht hat, sind die Filmhelden Mickey Mouse und Donald Duck zu erkennen. Zertifikate, die hinten an den Bilderrahmen kleben, bestätigen die Echtheit.

Monika kann sich kaum noch halten, als sie das Angebot eines Händlers für ihre originalen Disney-Werke hört. Foto: Screenshot ZDF

Experte Sven Deutschmanek ist begeistert: „Du hast hier wunderschöne Trickfilmzeichnungen mitgebracht.“ Zwei der Zeichnungen schätzt er auf einen Wert von jeweils 300 Euro. Die dritte weist sogar eine colorierte Abbildung der weltberühmten Maus auf und sei noch mehr wert.

----------------------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

----------------------------------------

Insgesamt würde er an Monikas Stelle also 1.200 Euro für die drei Werke verlangen. Die Bilder stammen aus den 1930er- und 1940er-Jahren und gelten damit als ein Stück Zeitgeschichte.

Sven Deutschmanek schätzt die drei Bilder auf einen Gesamtwert von 1.200 Euro. Foto: Screenshot ZDF

Auch die Händler haben sofort einen Bezug zu den Zeichentrickfiguren. „Walt Disney ist in unserem Haus!“, stellt Wolfgang Pauritsch erfreut fest. Fabian Kahl erklärt: „Das ist schon spannend und ich glaube, das ist für Sammler ein gutes Gebiet.“

Das lässt sich Waldi nicht zweimal sagen und bietet als Erster: „Ich fang mal pro Bild mit 80 Euro an.“ Darauf hat Monika nur gewartet und kann sich ein lautes Lachen nicht verkneifen. Der Kunsthändler ist durch die ZDF-Trödelshow als „80-Euro-Waldi“ bekannt geworden.

----------------------------------------

Mehr zu „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“: Frau will Uhr unbedingt loswerden – „Die kommt nicht wieder nach Hause!“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Bares für Rares“: Händler gibt fatalen Rat – Experte Albert Maier widerspricht vehement

„Bares für Rares“: Kandidatinnen müssen Trödelshow verlassen – doch Horst Lichter macht hoffnungsvolle Prognose

----------------------------------------

Kichernd erklärt Monika ihre überschwängliche Reaktion: „Ich wollte die 80 unbedingt hören.“ Mit 80 Euro wird Waldi jedoch nicht weit kommen. Am Ende gehen die Zeichnungen für 1.300 Euro an Susanne Steiger.

Wo gibt es die „Bares für Rares“-Läden?

Du wolltest schon immer mal einen Laden der „Bares für Rares“-Händler besuchen? Wir haben sie dir hier einmal aufgelistet.