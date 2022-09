„Bares für Rares“: 14.000-Euro-Deal für Susanne Steiger! Doch dann folgt bittere Gewissheit

In der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ hat schon so manches Schätzchen den Besitzer gewechselt und für leuchtende Händler-Augen und gefüllte Geldbörsen gesorgt. Auch Jean-Jacques Basin hat eine solche Rarität im Gepäck.

Mit seinem Zigarettenetui begeistert er nicht nur „Bares für Rares„-Moderator Horst Lichter, sondern kann auch bei Händlerin Susanne Steiger ordentlich punkten. Kaum steht der Deal, folgt dann die bittere Gewissheit.

„Bares-für-Rares“-Star Horst Lichter flippt aus als er Rarität sieht

„Gott im Himmel, ist das hübsch“, entfährt es Horst Lichter, als er das goldene Etui aus der Nähe sieht. Ginge es nach ihm, wäre das Etui vermutlich schon in seinem Besitz – so wie viele andere Stücke, die er in den letzten Jahren zu Gesicht bekommen hat. „Kann man da nicht irgendwas medizinisch dran ändern, dass man allen möglichen Tinnef schön findet?“, fragt er Wendela Horz.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wurde am 3. August 2013 das erste Mal bei ZDFneo ausgestrahlt

Die Sendung wurde so erfolgreich, dass sie ab dem 18. Mai 2015 ins ZDF-Hauptprogramm wechselte – online ist sie in der Mediathek abrufbar

„Bares für Rares“ war immer Betrugsvorwürfen ausgesetzt. Diese konnten nie belegt werden

Kann man nicht und das weiß Horst Lichter nur zu gut. Kein Wunder also, dass er sagt: „Da kommt doch schon wieder so ein Haben auf. Ich kann nichts dafür. […] Grauenhaft!“

„Bares-für-Rares“-Händlerin Susanne Steiger ist ganz aufgeregt

Nach der Expertise von Wendel Horz stellt sich allerdings die Frage, ob sich der „Bares-für-Rares“-Star das gute Stück überhaupt leisten kann. Erwartet werden 14.000 Euro.

Susanne Steiger schließt bei „Bares für Rares“ einen Hammer-Deal ab, doch es gibt ein Problem. Foto: ZDF / Sascha Baumann

Bei den Händlern zeigt sich schnell: Das Interesse an dem edlen Teil ist groß. Vor allem eine ist ganz angetan – Susanne Steiger. „Ich bin ganz aufgeregt“, sagt sie, als sie das 18 Karat schwere Etui öffnet.

„Bares für Rares“: Susanne Steiger schließt Hammer-Deal ab, doch es gibt ein Problem

Weil sie als einzige Interesse äußert, ist der Deal schnell beschlossen. Sie einigt sich mit dem Verkäufer auf 14.000 Euro. Kaum ist der Handel allerdings abgeschlossen, verkündet Susanne Steiger: „Jetzt muss ich gestehen: So viel Geld habe ich in bar nicht dabei.“

Mehr zu „Bares für Rares“:

Ganz schön bitter, normalerweise werden die Kandidaten der ZDF-Show direkt vor Ort ausgezahlt und können mit einem Portemonnaie voller Scheine nach Hause fahren. Aber Susanne Steiger hat schon eine Lösung parat. „Dann würde ich jetzt 4.000 Euro anzahlen und 10.000 Euro überweisen“, kündigt sie an.

Eine Lösung, mit der alle Beteiligten einverstanden sind.

Hier erfährst du, wie viel Cash die Händler bei „Bares für Rares“ immer dabei haben.