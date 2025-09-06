Mann will bei „Bares für Rares“ abhauen – Horst Lichter greift ein

Am Samstagnachmittag (6. September) zeigt das ZDF eine Wiederholung von „Bares für Rares“. Schließlich laufen die neuen Episoden bloß unter der Woche im Programm des öffentlich-rechtlichen Senders. Trotzdem will man auch am Wochenende nicht auf die erfolgreiche Trödelshow verzichten.

Die Zuschauer sehen in der Wiederholung unter anderem den Fall von Ralf Grimm, der eine Enten-Figur bei „Bares für Rares“ verkaufen will. Nach der Expertise will sich der Kandidat, der gebürtig aus Duisburg kommt, schon wieder aus dem Staub machen. Horst Lichter muss ihn aufhalten.

„Bares für Rares“-Kandidat hat es eilig

Ralf Grimm hat sich bereits im Netz über sein Objekt informiert. Über den Preis hat er allerdings nichts herausfinden können. Expertin Friederike Werner nimmt die Tierfigur dazu einmal genauer unter die Lupe. Bei der kleinen Ente handelt es sich um eine Porzellanfigur, die von dem Münchener Künstler Wilhelm Krieger entworfen wurde.

Der Zustand des Objekts ist laut der Expertin einwandfrei. So kommt es, dass sie die Figur auf 180 bis 250 Euro – eine Überraschung für den Kandidaten. Völlig euphorisiert bedankt er sich für die Einschätzung und wendet sich bereits vom Expertentisch ab, als Horst Lichter plötzlich eingreift.

„Haaaalt! Die musst du mitnehmen“, ruft der Moderator plötzlich und reicht dem Kandidaten seine Entenfigur. Kurz darauf geht es für Ralf Grimm zu den Händlern, wo er seine Porzellanfigur für 260 Euro an Wolfang Pauritsch verkauft. Na, da hat sich sein Besuch in der Trödelshow ja gelohnt.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.