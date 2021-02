„Bares für Rares“ (ZDF): Mann bringt unscheinbare Pudel-Figur mit – diese Schätzung kommt unerwartet

Auf solche Momente warten die „Bares für Rares“-Fans geradezu: Es ist doch immer wieder schön zu sehen, wenn Menschen mit völlig unscheinbaren Gegenständen ins ZDF-Studio kommen und erst dann erfahren, wie wertvoll ihr Fundstück eigentlich ist.

So auch im Fall von Werner Augustat aus Wesseling. Der 57-Jährige bringt eine kleine Pudel-Figur zu „Bares für Rares“ – und ahnt nicht, wie viel sie wert ist.

„Bares für Rares“: Kleine Bronzefigur sorgt für große Überraschung

Werner ist treuer Flohmarkt-Gänger. Dabei shoppt der technische Sachbearbeiter nicht nur, sondern verkauft auch selbst ein paar Objekte. So ist er auch an die Bronzefigur in Form eines Hundes geraten. „Wo wir das allerdings herhaben... Ich weiß es nicht “, erklärt er „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter.

Während der Expertise von Detlev Kümmel stellt sich dann heraus: Bei Werners Pudel handelt es sich um ein kleines Kunstwerk der Tierbildhauerin Vera Lwowski. Und aus diesem Grund schätzt der Experte die kleine Figur auf unglaubliche 300 bis 380 Euro.

Bei dieser Expertise staunt Werner nicht schlecht. Foto: Screenshot ZDF

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

„Bares für Rares“-Experte klärt Verkäufer auf

Da ist der 57-Jährige baff, mit so einer Einschätzung hat Werner nicht gerechnet. Er selbst hatte lediglich einen „Fuffi“ erwartet. Wie kann das sein?

Experte Detlev Kümmel klärt auf: „Also bei dieser Figur darf man eines nicht vergessen: Sie haben es auf dem Flohmarkt hingeschmissen und gesagt: 'Fünf Euro.' Das ist dann genau das, was man dafür auf einem Flohmarkt kriegen kann, wenn es denn beachtet wird.“

Diese Pudel-Figur schätzt der „Bares für Rares“-Experte auf bis zu 380 Euro. Foto: Screenshot ZDF

Doch in einer Vitrine und mit dem Kommentar, dass es sich dabei um das Werk einer bekannten Künstlerin handelt, sehe das schon ganz anders aus. Man muss eben nur wissen, wie man etwas richtig verkauft.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co.

Bei den Händlern fällt die Begeisterung leider nicht ganz so hoch aus, dennoch bekommt Werner 250 Euro von Lisa Nüdling für den kleinen Bronze-Pudel. Das ist doch mal ein Trödelfund, der sich gelohnt hat.

