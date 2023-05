„Bares für Rares“: Objekt sorgt für bizarren Moment bei Expertise – „Jetzt wird es frivol“

Was war denn da los? Bei „Bares für Rares“ wird es plötzlich schlüpfrig am Tisch der Experten. Besonders Moderator Horst Lichter kommt in Verlegenheit beim Anblick dieses Objekts. Dabei scheint es auf den ersten Blick doch so normal.

Die beiden Kandidatinnen Irene und Julia Molitor kommen mit einer kleinen Lederschachtel zu „Bares für Rares„. Schon im ersten Interview sprechen Mutter und Tochter von einer Überraschung, die sich in der Schachtel verbirgt. Am Expertentisch wird dann auch Horst Lichter neugierig und möchte wissen, was dahinter steckt.

„Bares für Rares“-Expertin zeigt nackte Figur

Was sich letztendlich hinter den kleinen Türchen der Box verbirgt, sorgt für große Augen bei Horst Lichter. Expertin Wendela Horz löst das Geheimnis auf und stellt die „silberne Pikanterie“ vor. Dabei handelt es sich um eine kleine Statuette aus Silber, die wiederrum eine weitere Überraschung in sich trägt.

Denn das Kleid, welches die Figur trägt, lässt sich ausziehen. „Jetzt wird es nahezu frivol! Man kann sie nämlich auskleiden“, erklärt Wendela Horz. Und siehe da: Die Statuette ist komplett nackt. Das interessiert vor allem Horst Lichter anscheinend brennend. „Jetzt lass mich doch mal gucken!“, fordert er seine Kollegin auf. „Ach hör auf! Komplett nackelig“, scherzt der Moderator beim Anblick der Rarität. Die Reaktion der Händler fällt da ähnlich aus.

Diese nackte Figur sorgt für Aufsehen in der beliebten ZDF-Show. (Screenshot ZDF) Foto: ZDF

Im Händlerraum

Die Expertin schätzt die kleine Figur auf einen Wert zwischen 200 und 250 Euro. Für das Mutter-Tochter-Gespann eine annehmbare Summe. Hoffnungsvoll machen sich die Kandidatinnen samt Händlerkarte auf den Weg zu den Verhandlungen. Findet sich ein Liebhaber für diese pikante Rarität?

Händler Daniel Meyer beschreibt den ersten Eindruck des Objektes wie folgt: „Eine erotische Silber-Miniatur, die uns die Röte ins Gesicht steigen lässt.“ Doch schnell wird klar: Das Interesse ist groß! Die potenziellen Käufer bieten sich so auf einen stolzen Preis von 500 Euro hoch. Somit ist die Expertise verdoppelt.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.