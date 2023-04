„Bares für Rares“: Eiskaltes Vorhaben! Händler verfolgt nach Kauf zerstörerischen Plan

Mit den Worten „Ich trenne mich sehr gerne von dem Spazierstock, weil ich keine große emotionale Bindung dazu habe und hoffe, dass er in gute Hände kommt“, taucht Bernd Arnold bei „Bares für Rares“ auf und verrät dabei nicht, um was für eine Seltenheit es sich bei seinem Objekt wirklich handelt.

Denn der 56-Jährige hat nicht irgendeinen Gehstock im Gepäck, sondern ein ganz besonderes Modell, das die Händler von „Bares für Rares“ zum Staunen bringen soll.

ZDF: Skurriles Objekt bei „Bares für Rares“

Zunächst geht’s aber erstmal zu ZDF-Experte Detlev Kümmel, dessen fachkundige Expertise sehnsüchtig erwartet wird. „Wenn ich es von hier aus sehe, dann bin ich mir fast sicher, dass das nicht original ist“, kommentiert Horst Lichter den Gehstock mit außergewöhnlichem Griff.

Letzterer hat eine Spezial-Funktion, wie der Experte erklärt. Denn die ausgefallene Form, ein Pferdekopf, macht den Griff noch nicht zu etwas Besonderem. „Der Griff ist endend in einer Funktion, nämlich, dass ich hier eine Zigarrenspitze abschneiden könnte“, so Kümmel. Bedeutet: Der neue Besitzer hat Stock und Zigarrenschneider in einem. „Wir haben hier eine Mariage aus einem Stück Holz und einem Griff.“ Lichters Kommentar trifft’s auf den Punkt: „Da hat jemand etwas gebastelt und hatte Spaß daran.“

Jan Cizek hat zerstörerischen Plan

Ob die Händler auch so viel Spaß an dem Objekt haben? Interesse zeigen sie zumindest fast alle. Laut Expertise wären 100 Euro schon ein echter Gewinn für Arnold. Im Händlerraum geht der Preis dann plötzlich nach oben. Bei 170 Euro, immerhin 70 mehr als gedacht, ist dann aber Schluss und Jan Cizek kauft dem 56-Jährigen seinen außergewöhnlichen Stock ab.

Kaum ist der Deal besiegelt, legt der „Bares für Rares“-Händler dann seinen weiteren Plan offen und sagt eiskalt: „Ich denke, ich säge das ab.“ Damit ist klar, Interesse an dem Objekt in seiner ursprünglichen Form hat er schon mal keins. Wenn es auch zerstörerisch klingt, von seinen Kollegen bekommt er für seinen Plan viel Zuspruch. Damit dürfte die Zukunft des Stocks besiegelt sein.

„Bares für Rares“ kommt montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF und ist online in der Mediathek abrufbar.