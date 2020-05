„Bares für Rares“: Beliebter Händler mit deutlichen Worten – „Zeit für Veränderung...“

View this post on Instagram

Zeit für Veränderung: das Foto oben links ist 2016 entstanden, die daneben in der Zeit bis 2019 und das unten ist ganz aktuell. Was 25 Kilo, Zufriedenheit und „mit sich im Reinen sein“ bewirken können. Vielen Dank an jeden einzelnen, der mich bis hierher unterstützt und an mich geglaubt hat. Ich geb‘ mir Mühe, Euch nicht zu enttäuschen! 😘❤️✌️ #loveyourself #lovemyjob #zdf #baresfürrares #confidence