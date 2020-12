„Bares für Rares“ (ZDF): Frau will altes Buch verkaufen – sie ahnt nicht, wie gefragt es ist

Bei „Bares für Rares“ ist schon der ein oder andere unscheinbare Schatz entdeckt worden. Oft ahnen die Verkäufer gar nicht, welchen Wert ihre verstaubten Gegenstände tragen.

Auch Gaby Kullmann aus Wiemersdorf sollte bei „Bares für Rares“ überrascht werden. Denn: Ihr Wunschpreis wird mehr als verdoppelt.

„Bares für Rares“: Frau bringt Fachbuch ihres Vaters mit

Als Verwaltungsfachangestellte kann Gaby Kullmann nicht viel mit einem Fachbuch zur Malerei anfangen. Deshalb versucht sie es in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ zu Geld zu machen.

Gabys Vater war gelernter Maler und vermachte seiner Tochter einst das Fachbuch „Die Schriften des Malers“ von Walter Schenk. Die Ausgabe stammt laut Experte Sven Deutschmanek aus dem Jahr 1958. Beim Preis sind sich die 52-Jährige und der Kunst- und Antiquitätenhändler einig: Sie gehen von etwa 50 Euro aus.

„Die Schriften des Malers“ von Walter Schenk. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“-Händler bieten doppelten Wunschpreis

Kaum ist Gaby bei den Händlern angekommen, schießen die Angebote auch schon in die Höhe. Julian Schmitz-Avila steigt direkt mit 40 Euro ein. Schlagartig überbieten sich die Kollegen Roman Runkel und Christian Vechtel.

Die Händler sind ganz angetan von Gabys Buch. Foto: Screenshot ZDF

Die Händler schaukeln sich gegenseitig bis zu 90 Euro hoch. Dann steigt plötzlich Fabian Kahl ein: „Hundert.“ Das ist bereits das Doppelte von Gabys Wunschpreis!

Roman Runkel freut sich: „Das wollte ich auch haben“

Am Ende verkauft Gaby Kullmann das Buch ihres Vaters für 110 Euro an Roman Runkel. Und der ist heilfroh, dass er das Fachbuch noch bekommen hat. „Das ging ja schnell, Roman“, so seine Kollegen. „Ja, das wollte ich auch haben“, gesteht der 59-Jährige.

Und auch Gaby ist begeistert: Von dem Geld kann sie sich endlich eine neue Dartscheibe kaufen. Ende gut, alles gut.

Nicht ganz so erfolgreich lief es hingegen bei Peter aus Hamburg. Warum er nicht mal eine Händlerkarte bekam, liest du hier.