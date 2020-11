„Bares für Rares“: Mann kauft 3-Euro-Bilderrahmen – er ahnt nicht, was sich darin befindet

Diese „Bares für Rares“-Geschichte ist wirklich unfassbar. Beginnen wir doch am Anfang. Als Rainer Hermanns gemütlich über den Flohmarkt schlenderte, stach ihm ein Bild ins Auge. Wobei... eigentlich stach ihm der Rahmen des Bildes ins Auge. Das Gold, die Patina, das gefiel dem pensionierten Lithografen.

Drum entschied sich Hermanns, das Bild nach langen Verhandlungen für den horrenden Preis von 3 Euro zu kaufen. Ein Sensationspreis, wie sich bei „Bares für Rares“ herausstellen sollte.

„Bares für Rares“: Flohmarktfund entpuppt sich als Schatz

Denn das Bild, beziehungsweise der Druck, den Rainer Hermanns da mitsamt Rahmen erstanden hatte, entpuppte sich als echter Schatz. Der Künstler, ein gewisser Bruce Onobrakpeya ist international hoch angesehen, stellte sogar schon im Londoner „Tate“ aus.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

Drum hatte der 72-Jährige gut lachen. Denn die drei Euro, die er einst ausgegeben hatte, sollten sich um einiges vervielfachen. Zumindest, wenn man den Worten von „Bares für Rares“-Expertin Dr. Friederike Werner Glauben schenken darf. Zwischen 400 und 800 Euro schätzt die Kunstexpertin. Wahnsinn!

„Bares für Rares“: Rainer Hermanns sicher – „Ich gehe jetzt mal öfter auf den Flohmarkt.“

Das konnte Rainer Hermanns kaum glauben. Verdutzt sagte er nur: „Ich gehe jetzt mal öfter auf den Flohmarkt.“

Rainer Hermanns verkauft sein Bild an Julian Schmitz-Avila. Foto: Screenshot ZDF

Und die Händler schienen durchaus interessiert. Bis auf 400 Euro stiegen die Gebote. So ging das Bild an Julian Schmitz-Avila. Und Hermanns? Der verriet am Ende den Händler sogar noch, was er bezahlt hatte. Da konnte Julian Schmitz-Avila nur lachen. Seine Antwort: „Das sei Ihnen gegönnt.“

