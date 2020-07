„Bares für Rares“: Deutliche Worte von Händler Julian – „Nimm mir das nicht böse, aber...“

Wie schön es doch ist, wenn bei „Bares für Rares“ im ZDF am Ende Händler und Verkäufer gleichermaßen zufrieden sind. Denn so soll es sein!

Bärbel Berg und Hans Märker sind mit einer ganz besonderen Uhr ins Pulheimer Walzkraftwerk gekommen. Die Mutter fand nach der Renovierung ihrer Wohnung keinen Platz mehr für das alte Erbstück, ihre Kinder wollen es auch nicht haben - deshalb soll es bei „Bares für Rares“ an den Händler gebracht werden.

„Bares für Rares“ im ZDF: Erbstück von 1860

Experte Colmar Schulte-Goltz sieht sich die Uhr genauer an. Moderator Horst Lichters Verdacht einer Standuhr bestätigt er nicht. „Es ist eine sogenannte Rahmenuhr“, erklärt der 46-Jährige bei „Bares für Rares“. Im Goldrahmen befindet sich ein handgemaltes Landschaftsbild, in das eine Uhr aus Zinkblech integriert ist.

„Es ist ein interessantes Schaustück eines bürgerlichen Haushalts“, so der Experte. Die Zeit der Entstehung schätzt er auf 1860 und verrät: „Damals waren Rahmenuhren in Deutschland weit verbreitet und sehr beliebt. Das war sehr in Mode.“ Besonders im Schwarzwald seien sie produziert worden.

Bei Bares für Rares wurde eine alte Uhr verkauft. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“-Uhr: Händler Julian hat Vermutung

Bärbel Berger wünscht sich für die Uhr ihrer Großeltern 500 bis 600 Euro. Der Zuschauer sei noch sehr gut, die Uhr funktioniert einwandfrei - doch Colmar Schulte-Goltz kann die Erwartungen der beiden Verkäufer nicht ganz erfüllen. 400 bis 450 Euro könnten die beiden für die Uhr bekommen, schätzt er.

Genug für Mutter und Sohn, für sie geht es weiter zu den Händlern. Besonders Händler Julian ist von Anfang an angetan.

Die Verkäufer wissen nicht, welche Landschaft die Uhr zeigt - der 33-Jährige hat aber eine Vermutung. Er geht davon aus, dass es sich um die Godesburg bei Bonn-Bad Godesberg (NRW) handelt, seine Heimat.

Die Händler starten bei 300 Euro. Es geht schnell bergauf.

500

550

570. Nein 600!

Händler Julian mit deutlichen Worten bei „Bares für Rares“

Während ihre Kollegen schon Angebote abgeben, ist sich Elke noch unsicher: „Wenn es der Rhein wäre, würde ich ja mitbieten, aber ...“

Diese Uhr soll bei Bares für Rares den Besitzer wechseln. Foto: ZDF

Händler Julian unterbricht sofort und findet deutliche Worte. „Elke, nimm mir das nicht böse, aber ich weiß ziemlich sicher, dass das meine Heimat ist und irgendwie auch deine. Aber ich habs zuerst gesehen.“

Was für ein Glück, dass er die Uhr am Ende für 700 Euro auch mit nach Hause nehmen kann. (cs)

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF. Ganze Folgen gibt es auch in der Mediathek.