„Bares für Rares“: Frau bringt mysteriöse Laterne ins ZDF-Studio – so etwas haben die Händler noch nie gesehen

Eigentlich gibt es kaum noch Schätze, die die „Bares für Rares“-Händler nicht bereits gesehen haben.

Doch als eine Frau aus Hannoversch Münden eine Laterne in die Trödelshow bringt, werden die „Bares für Rares“-Stars plötzlich ganz neugierig. Denn: So etwas gab es noch nie!

„Bares für Rares“: Frau weiß nicht, was sie verkäuft

Verkäuferin Astrid von Günther bringt in der „Bares für Rares“-Folge von Mittwoch einen außergewöhnlichen Gegenstand ins ZDF-Studio. Dabei weiß die 78-Jährige aus Hann. Münden selbst nicht so genau, was sie da eigentlich bei sich trägt.

„Ich habe heute ein kurioses Teil mitgebracht. Es ähnelt einer Laterne, ist silbern, aber keiner konnte mir sagen, welche Funktion dieser Gegenstand hat“, berichtet Astrid, bevor sie Horst Lichter und Expertin Wendela Horz trifft.

Die Frau hat ein Tischfeuerzeug für Zigarren mitgebracht. Foto: Screenshot ZDF

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

„Bares für Rares“-Expertin klärt auf: Das steckt hinter der Laterne

Gut, dass die Goldschmiedin aufklären kann. „Es ist eine Schiffspositionslaterne“, erklärt die 51-Jährige. Doch die Laterne hat eine Besonderheit: Denn die Laterne, die 1906 in London angefertigt worden ist, wurde später in der Kurpfalz aufgemotzt. „Hier haben wir eine Art Tischfeuerzeug für Zigarrenraucher“, so Wendela Horz. Damit ist das Mysterium um Astrids Laterne gelöst.

Die Expertin schätzt den Wert des Objekts auf circa 1.000 Euro. Eine stolze Summe. Ob die Händler genauso viel bieten werden?

„Bares für Rares“-Händler sind heiß auf das Feuerzeug

Nach der Expertise geht es für Astrid zu den Händlern – und die sind ziemlich angetan von ihrer Laterne. „Auf jeden Fall ist es außergewöhnlich. Habe ich in dieser Art und Weise noch nicht gesehen. Ich glaube, da geht es meinen Kollegen ähnlich“, gibt Wolfgang Pauritsch zu. Die anderen Händler stimmen ihm zu.

Die „Bares für Rares“-Händler staunen nicht schlecht, als sie Astrids Objekt sehen. Foto: Screenshot ZDF

Jeder von ihnen gibt ein Angebot für das Tischfeuerzeug ab. Die Händler sind heiß. Alle wollen das mysteriöse Objekt ergattern. Am Ende verkauft Astrid es für 750 Euro an Wolfgang Pauritsch. „Ich muss ehrlich zugeben: Ich habe so ein Teil noch nie gesehen“, gesteht dieser, nachdem der Deal abgeschlossen ist.

