Bares für Rares: Kult-Händler Waldi spricht über Ende der Show – „Sollte...“

Eine Sache können (und wollen) Fans sich eigentlich gar nicht vorstellen: dass die beliebte Trödel-Show „Bares für Rares" im ZDF jemals enden könnte. Und das geht offenbar nicht nur den Zuschauern so.

Neben Moderator Horst Lichter gehören bekanntlich eine ganze Reihe anderer Charakterköpfe zum Inventar" von „Bares für Rares". Die Experten etwa, die vorab die Gegenstände unter die Lupe nehmen, die die Teilnehmer von zuhause mitbringen. Und die Händler, die anschließend darum bieten, die persönlichen Schätze dann kaufen zu dürfen. Zu letzteren gehört seit Staffel eins Waldi Lehnertz.

„Bares für Rares": Waldi Lehnertz spricht über die Show

Der Händler, der bekanntlich gern mit bescheidenen 80 Euro in die Verkaufsgespräche einsteigt, plauderte jetzt auf YouTube über die Sendung. Er war zu Gast in einer Web-Talkshow und gab einige amüsante Anekdoten zum Besten.

So verrät Waldi, dass die fünf Händler zusammengerechnet in den fünf Jahren etwa 1,8 Millionen Euro an die Verkäufer bezahlt haben. Die Händler seien zudem untereinander inzwischen gut befreundet.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow im ZDF

Sie wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten beziehungsweise kaufen

Waldi plaudert aus dem Nähkästchen

Und eine wichtige Tatsache verrät Waldi außerdem: Wann für ihn der richtige Zeitpunkt wäre, mit der Show aufzuhören. Und darüber hat der Händler sich tatsächlich schon Gedanken gemacht und eine Entscheidung getroffen: „Sollte der Horst mal aufhören, hör' ich sofort mit auf."

Hoffen wir, dass es bis dahin noch lange dauert! (wt)

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags um 15 Uhr im ZDF.