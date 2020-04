„Bares für Rares“: Mann schleppt tatsächlich DAS an – und verlässt die Sendung sofort wieder

Im Video: Das ist „Bares für Rares“

Bei „Bares für Rares“ bekommt jeder die Chance dazu, seine Habseligkeiten zu verkaufen - manchmal für viel, manchmal für wenig Geld. Doch einige Teilnehmer der Trödelshow machen dann doch noch kehrt und wollen ihre Stücke nicht den Händlern überlassen. So auch Walter Sturm aus Roetgen in NRW.

Der emeritierte Professor für Neuropsychologie bringt eine Dampfmaschine zu „Bares für Rares“. Aber nicht irgendeine. „Das Besondere ist, dass sie aussieht wie ein Atomkraftwerk“, erklärt Walter Sturm und macht schon vor Beginn der Show klar: „In dem Zustand ist das wirklich selten.“

Jetzt muss das besondere Stück aber weichen, da sich sein Besitzer von dem Geld gerne eine neue E-Gitarre kaufen würde.

Diese Dampfmaschine in Form eines Atomkraftwerks ist sehr selten. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Spielzeug-Kraftwerk soll mindestens 600 Euro einbringen

Was sagen Moderator Horst Lichter und Experte Detlev Kümmel zu dem außergewöhnlichen Stück? Horst Lichter merkt direkt an, dass heutzutage wohl kaum noch ein Elternpaar ein Spielzeug in Form eines Atomkraftwerks schenken würde. „Die sind nicht mehr ganz so beliebt, wie sie damals waren“, erklärt er.

Das Spielzeug von Walter Sturm kommt aus den USA. Der Experte zeigt, was das batteriebetriebene Spielzeug alles kann, erklärt jeden Schritt im Detail. Sogar, wo das Kondenswasser ablaufen kann. „Der Karton ist Original“, sagt Kümmel.

Dafür, dass Sturm das Gerät immer gepflegt hat, möchte er nun gerne mindestens 600 Euro dafür bekommen. Der Betrag sei seine Schmerzgrenze, erklärt er dem Moderator. Und wird bitter enttäuscht.

„Bei 600 Euro Schmerzgrenze bin ich nicht bei Ihnen“, macht Kümmel klar. Und schätzt das Spielzeug auf 300, vielleicht 350 Euro. Sturm ist das zu wenig:„Für 350 Euro geht sie nicht weg, wirklich nicht.“ Aus diesem Handel bei „Bares für Rares“ wird also nichts. (bs)