Bares für Rares: Insider über Fake-Vorwürfe – „Tatsächlich ist es so, dass...“

Walter 'Waldi' Lehnertz ist DER absolute Kult-Händler bei „Bares für Rares“. Der 53-Jährige ist von Anfang an dabei. Seine typischen 80-Euro-Gebote sind sein absolutes Markenzeichen geworden.

In der „Web Talk Show“ bei Youtube sprach Waldi nun ausführlich mit Moderator Nico Gutjahr über „Bares für Rares“ und räumte auch mit den Fake-Vorwürfen über die Sendung auf.

„Bares für Rares“: Händler Waldi über Fake-Vorwürfe

Spannend: Waldi verrät, wieviele Fälle denn an jedem Drehtag überhaupt gedreht werden. Zwölf Stück, so der Händler aus der Eifel. Drei Folgen „Bares für Rares“ pro Tag also.

„Bares für Rares“-Kulthändler Waldi. Foto: imago images

Und auch als Waldi gefragt wird, ob er denn die Stücke wirklich kaufe, oder das lediglich für die Kamera sei, wird der 53-Jährige deutlich. „Also bei 'Bares für Rares' gibt es keinen Fake. Das, was da hingelegt wird, das nehmen wir mit. Da verbürge ich mich für.“

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow im ZDF

Sie wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten beziehungsweise kaufen

So sei Waldi auch vorher nicht bekannt, was später auf dem Verkaufstisch lande. „Wir wissen nicht, was kommt. Wir sehen die Sachen vorher nicht, weil da ein Überraschungseffekt sein soll. Wir wissen rein gar nichts. Die Sendung ist ehrlich, sonst würde ich gar nicht mitmachen.“

„Bares für Rares“-Regisseur klärt auf

Eine Aussage, der auch Moderator Nico zustimmen konnte. Der arbeitete als Regisseur bei „Bares für Rares“. „Tatsächlich ist es so, dass sehr hoher Aufwand betrieben wird. Wenn etwas Größeres reinkommt, tragen das zwei und zwei drumherum halten noch etwas davor, dass man es auf gar keinen Fall sieht. Oder alle Händler werden rausgebeten. Wenn sie dann wieder reinkommen, ist es abgedeckt. Erst wenn die Kameras laufen, dann sehen sie es zum ersten Mal.“

Das war doch mal ein interessanter Blick hinter die Kulissen der ZDF-Trödelsendung.