„Bares für Rares“ (ZDF): Verkäufer staunt, als DAS rauskommt – „Da war ich ja noch gar nicht auf der Welt!“

Ein Geschenk entpuppt sich bei „Bares für Rares“ als wahrer Schatz.

In der „Bares für Rares“-Folge von Freitag bringt ein Pärchen aus Berlin ein besonderes Möbelstück ins ZDF-Studio. Verkäufer Stefan staunt nicht schlecht, als ihn Experte Detlev Kümmel über die Rarität aufklärt.

„Bares für Rares“: Paar bringt besonderes Möbelstück ins ZDF-Studio

Hans-Günter Schejok und Stefan Kock haben den langen Weg von Berlin nach Köln auf sich genommen, um den „Bares für Rares“-Händlern eine außergewöhnliche Tischgruppe vorzuführen.

Hans-Günter erzählt Moderator Horst Lichter, dass er den Tisch und die Stühle einst als Geschenk von einer Kundin seines Malerbetriebs erhalten habe. Und die scheint tief in die Tasche gegriffen zu haben. Denn: Es handelt sich um ein Designerstück des dänischen Künstlers Hans Olsen, wie Experte Detlev Kümmel erklärt.

Diese Tischgruppe soll Detlev Kümmel zufolge einen Wert von bis zu 1.300 Euro besitzen. Foto: Screenshot ZDF

„Hier haben wir ein besonderes Objekt vor uns. Wir haben nämlich eine Tischgruppe – das sind also fünf Teile, die dann aber erstmal ein Ganzes ergeben. Wenn man das alles zusammensteckt, hat man den Tisch alleine und was selten ist, ist, dass die Stühle dann verschwinden“, so der Galerist. Den Wert schätzt Kümmel auf bis zu 1.300 Euro.

„Bares für Rares“-Verkäufer ist baff: DAS hat er nicht gehant

Die Tischgruppe aus Teakholz stammt demnach aus den 50er-Jahren. Das überrascht Verkäufer Stefan fast so sehr wie die Preisschätzung des Experten: „Ich wusste gar nicht, wie alt der Tisch ist. Ende der 50er-Jahre, da war ich ja noch gar nicht auf der Welt!“

Stefan Kock (r.) kann kaum glauben, was er bei der Expertise über die Rarität erfährt. Foto: Screenshot ZDF

Die Händler scheinen hingegen nicht ganz so angetan von dem Möbelstück zu sein. Am Ende einigen sich Hans-Günter und Stefan mit Fabian Kahl auf einen Verkaufspreis von gerade mal 500 Euro.

