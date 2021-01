„Bares für Rares“: Kandidatin nennt Detail zu Schmuckstück – Händlerin reagiert sofort: „Das kann nicht sein!“

Bei DIESEM Schmuckstück war selbst „Bares für Rares“-Urgestein Horst Lichter mehr als beeindruckt. Mit reichlich Gold im Gepäck war Raumausstatterin Heike Tünte die paar Kilometer aus Köln nach Pulheim gereist.

Die 59-Jährige wollte bei „Bares für Rares“ das Armband ihrer Mutter zu Geld machen. Doch als der Moderator das Schmuckstück sah, konnte er nicht anders, als eine Warnung auszusprechen.

Und auch „Bares für Rares“-Händlerin Susanne Steiger hätte eine Aussage zu dem Armband teuer zu stehen kommen können. Als Heike ein Detail zu dem Schmuckstück nannte, grätschte sie sofort beherzt dazwischen.

„Bares für Rares“: „Boah, damit kannst du auch nicht durch jede Stadt laufen“

Und das Armband war wirklich beeindruckend. „Boah, damit kannst du auch nicht durch jede Stadt laufen“, warnt Horst Lichter beeindruckt beim ersten Blick auf den großen Batzen Gold. Und er sollte recht behalten.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter mit Schmuckexpertin Wendela Horz und Verkäuferin Heike Tünte. Foto: Screenshot ZDF

So schätzte Expertin Wendela Horz das prachtvolle Gold-Armband auf rund 4.000 Euro. Kein Wunder, schließlich wiegt das Schmuckstück 100 Gramm. Da läge allein der Goldpreis bei 3.500 Euro.

„Bares für Rares“: Dieser Versprecher hätte teuer werden können

Und diese 100 Gramm sollten wir nun im Kopf behalten. Denn bei den Händlern sollte es genau darauf ankommen. So wurde Heike Tünte von Händler Wolfgang Pauritsch auf das Gewicht ihres Armbandes angesprochen. Ihre Antwort: „Es ist 10 Gramm (schwer).“

Huch, da hat sich aber jemand komplett vertan. Zum Glück schreitet Händlerin Susanne Steiger direkt ein. „Ne, das kann nicht sein. 100 Gramm“, wirft sie in die Runde. Richtig, Heike hatte sich in der Aufregung einfach vertan. Gut, dass es so ehrliche Händler gibt.

Und die Ehrlichkeit sollte sich wirklich auszahlen. Für 4.550 Euro bekam Susanne Steiger den Zuschlag. Und Heike Tünte war mehr als zufrieden.

