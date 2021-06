„Bares für Rares“: Über DIESE Rarität können die Händler nur grinsen – „Bauchnabelpiercing für Elefanten“

„Ein Schminkspiegel“. „Man könnte es auch als Puppenstuhl umfunktionieren“. „Ein Zahnarzt braucht es vielleicht, wenn er was am Zahn sehen will.“ „Oder ein Bauchnabelpiercing für Elefanten.“ Selten hat ein Objekt bei „Bares für Rares“ wohl so viele Assoziationen hervorgerufen wie die Uhr, die Inge Krippner aus Schwaikheim an Händlerin oder Händler bringen wollte.

Doch was machte den Zeitmesser so außergewöhnlich? Es war die Form der Uhr, die selbst den erfahrenen „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter zum Staunen brachte.

„Bares für Rares“: Uhr sorgt für Erstaunen

„Das ist dafür da, um Tischdecken am Tisch festzuklammern“, scherzte der 59-Jährige über die Uhr. Doch trotz aller Unkenrufe, die Uhr ist ein echtes Designerstück und war zumindest beim Kauf vor etlichen Jahren richtig teuer.

Ist es eine Uhr oder ein Bauchnabelpiercing für Elefanten? Foto: Screenshot ZDF

800 Deutsche Mark bezahlte Inge Krippner einst. Doch was ist das Stück heute noch wert? Das kann „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz beantworten. „Ein absoluter Klassiker, ein Kultobjekt der 70er-Jahre“, sei die Uhr von Georg Jensen nach dem Design von Vivianna Torun Bülow-Hübe, so Horz.

„Bares für Rares“: Tolle Gebote trotz kleiner Macken

Leider habe die Uhr einige Macken und sogar einen Feuchtigkeitsschaden. Trotzdem könne die Uhr noch 300 bis 400 Euro bringen.

Doch ob das bei den Händlern klappt, die die Uhr beim ersten Anblick noch mit einem Elefanten-Piercing oder Zahnarzt-Utensil verglichen? Durchaus. Bis auf 750 Euro boten sich die Händler hoch. Und die Uhr ging an David Suppes.