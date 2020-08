„Bares für Rares“: Der Job DIESES Kandidaten stellt alles in den Schatten – „Wahnsinn“

So einen Kandidaten hatte „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter auch noch nicht in seiner Sendung. Denn Michael Cornely sah nicht nur speziell aus, der 57-Jährige hat auch einen sehr speziellen Beruf.

Und der ließ Horst Lichter fast vergessen, um was es bei „Bares für Rares“ überhaupt geht. Denn die Uhr, die Cornely zu den „Bares für Rares“-Studios geschleppt hat, stand plötzlich im Hintergrund.

Bares für Rares: Das sind die Händler Bares für Rares: Das sind die Händler

„Bares für Rares“: Horst Lichter ist völlig von den Socken

Dabei wollte Cornely doch erfahren, was hinter dem Erbstück seiner Mutter, einer alten Wanduhr, steckte. Horst Lichter jedoch, fand den Beruf des 57-Jährigen deutlich spannender.

Da staunt „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter nicht schlecht. Foto: Screenshot ZDF

Dabei war Lichter beim ersten Anblick der Uhr noch ganz verzückt. „Oha, oha, mein lieber Colmar, das sieht mächtig aus“, staunte der „Bares für Rares“-Moderator zu Anfang noch. Doch dann kam der Auftritt von Michael Cornely. In einem Outfit, mit dem er auch mühelos in jedem „Crocodile Dundee“-Streifen auftreten könnte.

„Bares für Rares“-Kandidat sieht aus wie Crocodile Dundee

Graues Hemd, Lederhut, eigentlich hätte nur noch die Peitsche zum Glück gefehlt. Doch Cornely trägt die Klamotten nicht zum Spaß. Sie gehören zu seinem Beruf. „Ich bin landeskundiger Lektor“, so der 57-Jährige. Und weiter: „Das heißt, ich transportiere Menschen durch fremde Länder, halte Vorträge, erzähle denen ein bisschen was über Land, Leute, Geografie, Kulinarik und führe die Leute dann durch den Regenwald in Borneo. Zuletzt war ich auf den Komodo-Inseln und habe Warane gezählt.“

-----------------------

Das ist die ZDF-Show „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

die Sendung wird im ZDF ausgestrahlt

seit 2013 gibt es „Bares für Rares“

Horst Lichter moderiert die Sendung

die ZDF-Show hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten

Neue Folgen kommen immer um 15 Uhr im ZDF

-------------------------

Faszinierend. Das findet auch Horst Lichter und kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. „Das ist ja hochinteressant“, ist Lichter begeistert. Und will im Anschluss immer mehr über den Lektor wissen. „Wie viele Sprachen sprichst du denn dann?“ Fünf bis sechs, erklärt Cornely weiter.

-------------------------

Weitere Themen zu „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“: Händler stellen Kollege Waldi bloß – wegen DIESER Frage

„Bares für Rares“: Frau zeigt Rarität – Horst Lichter völlig baff „Kenne das nur aus dem Kino“

„Bares für Rares“ (ZDF): Mann flunkert Händler an – und räumt damit auch noch richtig ab

-------------------------

Uhr bringt nicht den erhofften Gewinn

„Ja, Wahnsinn. Was ein interessanter Mensch. Da ist die Uhr ja fast langweilig gegen“, so Horst Lichter. Ganz außer Acht lassen konnte er sie dennoch nicht. So handelt es sich um eine sogenannte „Comtoise-Uhr“ aus den 1830er- bis 40er-Jahren. Leider ist der Zeitmesser jedoch leicht beschädigt. 580 bis 680 Euro sollten trotzdem noch drin sein, so Experte Colmar Schulte-Goltz.

Ganz so viel wurden es am Ende nicht. 350 Euro zahlte Elke Velten-Tönnies.

700.000 Euro für ein Spiezeug. Dieser irre Preis wurde zuletzt bei „Bares für Rares“ genannt. Was dahintersteckt, liest du hier.