„Bares für Rares“: Irre Rarität – Händler wissen nicht, was vor ihnen liegt

„Bares für Rares“, so heißt die Show, die täglich im ZDF etliche Zuschauer erfreut. Zumeist, weil die Händler genau wissen, was sie da kaufen und sich dementsprechend in die Höhe bieten.

Doch manche Raritäten bei „Bares für Rares“ sind so rar, da wissen Wolfgang Pauritsch, Julian Schmitz-Avila, Waldi und Co. nicht einmal, was sie da eigentlich kaufen sollen.

„Bares für Rares“: Verkäufer hat keine Ahnung, was er verkaufen will

So wie bei den kleinen Werkzeugen, die Diplom-Ingenieur Karl Heinz Pyritz aus Gaggenau mit ins Pulheimer Walzwerk brachte.

Selbst der wusste nicht, was er da eigentlich zu „Bares für Rares“ gebracht hatte. „Da ich lange Zeit danach recherchiert habe, was es denn sein könnte und mir niemand sagen konnte, um was es geht, gehe ich eigentlich mal davon aus, dass es sich vielleicht wirklich um etwas Rares handelt“, so der 59-Jährige.

Und Pyritz stand mit seiner Unwissenheit nicht alleine da. Auch Händler Waldi hatte beim ersten Blick auf die kleinen länglichen Werkzeuge aus Silber keinen blassen Schimmer.

„Bares für Rares“-Händler Waldi verblüfft: „Was ist das denn?“

„Was ist das denn“, war der Händler aus der Eifel verblüfft. Ein länglicher Stiel, am einen Ende eine Öse, am anderen ein Haken. „Das ist ein Schlüsselset“, vermutete Julian Schmitz-Avila. Wolfgang Pautritsch jedoch tippte auf Dietriche. Oder Waldi zusammenfassend: „Wir haben keine Ahnung, wofür das Zeug ist.“

Was ist das? Einzig der Experte hatte eine Ahnung. Foto: Screenshot ZDF

Wobei, das könne nicht sein, so Susanne Steiger. „Die verbiegen sich doch, wenn die so weich sind, oder?“, fragte sie in die Runde. Allgemeine Verwirrung also. Da musste Experte Detlev Kümmel für Aufklärung sorgen.

So handelte es sich bei den kleinen Werkzeugen um Einfädelhilfen für Knöpfe. Irre. Ebenso irre war dann auch der Preis. 100 Euro zahlte Wolfgang Pauritsch. Dafür, dass er kurz zuvor nicht einmal wusste, um was es sich überhaupt handelt, sicherlich ein stolzer Preis.

„Wie kommt man denn auf so eine kranke Idee?“ Als Horst Lichter DAS sieht, ist er völlig verblüfft.