„Bares für Rares“: Diese rührende Aktion der Händler bringt die Verkäuferin zum Weinen

Es ist ein kleines, aber feines Familien-Erbstück, das Annika Reichelt am Freitag mit zu „Bares für Rares“ brachte. Ein Stück, das der 30-Jährigen noch einige Rätsel aufgibt. Auf dem kleinen, silbernen Anhänger ist ein Datum eingraviert. Aber was hat es damit auf sich? Und was bedeutet eigentlich die Frau auf der Vorderseite?

Dieses Rätsel sollte nun endlich gelöst werden. Klar, dass es dafür keinen besseren Ort geben könnte als die TV-Studios von „Bares für Rares“. Denn Expertin Heide Rezepa-Zabel wusste schon nach kurzer Zeit alle Rätsel um das Erbstück aufzuklären.

Annika Reichelt ringt mit der Fassung. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Anhänger sorgt für Rätselraten bei der Verkäuferin

Doch woher stammt der Anhänger überhaupt? „Ich war zehn Jahre alt, als wir den Haushalt meiner Großtante auflösen mussten“, erzählt die Dozentin aus Bad Münder. Dort habe sie den Anhänger gefunden und sich direkt gefragt, was denn die Zahlen auf der Rückseite bedeuten würden. Erst jetzt, zwanzig Jahre später, soll es zur Auflösung kommen.

Um diesen Anhänger geht es. Foto: Screenshot ZDF

Doch erst mal zur Vorderseite. „Dieser Anhänger zeigt eine Dame im Profil, also handelt es sich hier um eine Bildnisminiatur. Der tropfenförmige Rahmen ist zudem erweitert durch zwei stilisierte Blattwedel und damit ergibt sich eine Herzform. Dargestellt ist eine Dame mit locker hochgebundenen Haaren. Sie hat bereits ihre Jacke etwas von der Schulter abgestreift und man sieht schon ihr Mieder.

Darüber hinaus hält sie zwischen Zeigefinger und Daumen ein Papier, das sie etwas auseinanderspreizt. Von daher gehe ich von einer intimen Botschaft aus, die sie erhalten hat, und die liest sie ganz privat“, erklärt Expertin Rezepa-Zabel. Soso.

DIESE Aktion der Händler rührt Verkäuferin zu Tränen

Und wie alt ist der Anhänger nun? Auf der Rückseite sind die Zahlen '25', '10' und '07' eingraviert. Sie gehe von der Verlobungszeit aus, so die Expertin. Der Anhänger sei also etwa vor 113 Jahren hergestellt worden. Das jedoch sorgt nicht für einen riesigen Wert. So könne der Anhänger lediglich 100 bis 120 Euro bringen.

Und der Preis war rasch erreicht. So lieferten sich gleich drei Händler ein Wettbieten. Doch dann sorgten die Händler auch noch für Tränen bei der Verkäuferin. Als diese nämlich erzählte, dass sie verlobt sei und der Erlös dafür genutzt werden solle, aus den Eheringen der Großeltern neue Ringe formen zu lassen, zeigten die „Bares für Rares“-Händler ein großes Herz.

Zu den eh schon 150 Euro, die bereits geboten wurden, legte jeder Händler noch einmal zehn Euro drauf. So bekam Annika stattliche 200 Euro. „Ich bin ganz gerührt und das wird die Geschichte jetzt natürlich rund machen“, so Annika.

Ein ganz besonderes Stück Comic-Geschichte sollte zuletzt bei „Bares für Rares“ über die Bühne gehen. Doch Horst Lichter lässt sich nicht beeindrucken.