„Bares für Rares“: Kurz nach Verkauf – ZDF-Kandidat rückt mit Sprache raus

Man muss auch mal Glück haben. Besonders wenn man eben jenes bei „Bares für Rares“ sucht. So kam Industriemeister Lars Redeker am Montag mit gleich drei Autos in die ZDF-Trödelshow.

Wer sich nun fragt, wie er das logistisch denn angestellt haben könnte, dem sei gesagt, dass die Autos des 52-jährigen Alfelders eher kleineren Maßstabes waren. So wollte Lars Redeker bei „Bares für Rares“ gleich drei Modellauto-Bausätze verkaufen.

„Bares für Rares“: Nach dem Verkauf spricht der Kandidat Klartext

Und die waren noch nicht einmal bespielt, dafür aber sehr alt, wie „Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel schnell in Erfahrung bringen konnte. So stammen die Spielzeuge aus Metallguss aus den 70er-Jahren und wurden in den USA hergestellt. Und teuer sollten sie auch noch sein. 50 bis 60 Euro pro Stück sollten die Spielzeuge einbringen. Da Lars Redeker gleich drei besaß, also zwischen 150 und 180 Euro.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

Gegen die Show wurden immer wieder Fake- und Betrugs-Vorwürfe laut. Sie konnten nie bewiesen werden

Trotz Corona wurden auch 2021 neue Folgen produziert

Ein stolzer Preis, wenn man bedenkt, was Lars dafür bezahlt hatte, doch dazu später mehr. So waren die Händler durchaus angetan von den Autos. Ganz so viel bezahlen, wollten sie jedoch nicht. Lediglich 100 Euro bot Roman Runkel schlussendlich. Und doch ein gutes Geschäft für den Alfelder „Bares für Rares“-Kandidaten, wie er nach Übergabe der 100 Euro verriet.

Diese Autos sollten bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer finden. Foto: Screenshot ZDF

„Jetzt kann ich auch sagen, was ich bezahlt habe“, machte er die Händler neugierig. „Was haben Sie bezahlt“, rief Wolfgang Pauritsch direkt. Und Lars Redeker grinste. „35 Euro.“ Was er dabei jedoch verschwieg. Er hatte bei seinem Nachbarn lediglich 35 Euro für ganze vier Modelle ausgegeben. Das dürfte Händler Roman sicher nicht gern gehört haben, schließlich hat er deutlich mehr gezahlt. Aber er lächelt nur. Vermutlich dürfte auch er noch Gewinn mit den Autos machen.

