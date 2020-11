„Bares für Rares“: Händler proben den Aufstand – „Da sind wir anderer Meinung“

Huch, was war denn am Freitag bei „Bares für Rares“ los? Da probten die Händler doch glatt den Aufstand. Zum großen Glück von Klaus Kopp aus Ulm. Denn der Qualitätsmanager profitierte davon.

Doch was war passiert? Der 61-jährige Kopp hatte am Freitag zwei vermeintliche Bronze-Statuetten zu „Bares für Rares“ gebracht. Die kleinen Ritter waren Nachbauten der Figuren, die am berühmten Brunnen hinter dem Ulmer Rathaus angebracht waren. Geschichtsträchtige Stücke also.

„Bares für Rares“: Expertin mit schlechten Nachrichten

Doch bei Expertin Friederike Werner sollte Klaus Kopp zunächst einen Rückschlag erleiden müssen. Denn die Kunsthistorikerin fand heraus, dass die Familienerbstücke nicht etwa aus Bronze gegossen wurden, sondern lediglich aus dem Kunststoff Bakelit. „Es hört sich nicht nach einem Metall an und fühlt sich auch nicht so an“, erklärt die Expertin.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Horst Lichter ist seit Beginn der Moderator der Sendung

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung erfolgt online

Und doch, der Arbeitsaufwand war auch bei den Bakelit-Figuren nicht gering. Dementsprechend schätze Werner die Ritter-Figuren aus dem Jahre 1924 auf 300 bis 400 Euro.

„Bares für Rares“: Händler proben den Aufstand

Eine Expertise, die bei den Händlern auf völliges Unverständnis stieß. „Das ist Kupfer. Kupferblech“, wollte Fabian Kahl bei genauerer Begutachtung erkannt haben. Als Kopp dann aber die Information der Expertin weitergab, dass es sich bei den Rittern um Bakelit-Figuren handele, probten die Händler den Aufstand.

„Nein“-Rufe und ein Raunen ging durch die Runde, bis Julian Schmitz-Avila dann resümierte: „Ich glaube, da sind wir anderer Meinung.“

Und die abweichende Meinung sollten die Händler auch gut bezahlen. Statt der geschätzten 300 bis 400 Euro, zahlte Fabian Kahl schlussendlich 460 Euro.

