„Bares für Rares“: Fabian Kahl kauft Ring – dann folgt das böse Erwachen

Echt von Falsch erkennen zu können, ist gerade im Bereich des Schmuckhandels ein hohes Gut. Wer sich sicher sein möchte, dass die vermeintliche Rarität auch wirklich wertvoll ist, benötigt den Rat eines Experten. Gut, dass das Team von „Bares für Rares” bei dieser Frage helfen kann.

Betroffen ist diemsal die „Bares für Rares“-Kandidatin Tamara Amorevieta-Eilberg aus Ebsdorfergrund. Die 56-jährige Zahnarztpraxis-Managerin braucht eine fachkundige Beratung bei einem alten Erbstück ihrer Mutter.

Daniel Meyer muss die schlechte Nachricht über die Fäschung überbringen. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“ (ZDF): Es zeigt sich – dieser Ring ist leider nicht echt

Die hatte den Ring in den USA gekauft und irgendwann ihrer Tochter vermacht. Da Tamara das Goldstück aber auch nicht tragen wollte, steht es nun bei „Bares für Rares“ zum Verkauf.

Die Expertise von Wendela Horz jedoch fiel alles andere als rosig aus. So sahen die grünen Steinchen zwar aus, als wären es Smaragde. Das sei aber ein Trugschluss, so Horz.

Susanne Steiger prüft die Echtheit des Ringes. Foto: Screenshot ZDF

So könne sie sich vorstellen, dass der Ring nicht in den USA, sondern in Südamerika gefertigt wurde. Und auch bei den Steinen stimme etwas nicht. „In diesem Fall kann man erkennen, wenn man ganz genau hinschaut, dass die Verarbeitung ganz, ganz einfach ist“, Wendela Horz.

Und leider seien die Steine auch keine echten Smaragde. „Bei genauerem Hinschauen ist mir schon aufgefallen, die Steine können gar keine Smaragde sein. Die sind zu weich, die Kanten sind zu rund“, erklärt Wendela Horz. Die Steine seien aus Glas, so die Expertin.

Horst Lichter ist seit der ersten Folge als Moderator von „Bares für Rares” dabei. Foto: IMAGO/ Eventpress

„Bares für Rares“: Enttäuschung für Händler Fabian Kahl

Autsch. Doch was sagen die Händler? Denen war das erst gar nicht aufgefallen. Doch Tamara war ehrlich, verriet, dass die Steine lediglich aus Glas gefertigt wurden. „Das ist sehr schade“, ist Susanne Steiger enttäuscht.

Und doch: Die Händler zahlten deutlich mehr, als Wendela Horz als Expertise ausgegeben hatte. Die hatte den Ring auf lediglich 180 bis 200 Euro geschätzt. Fabian Kahl jedoch bot sogar 340 Euro. Zahlte schlussendlich aber 350 Euro. Er hatte keine Zwanziger dabei. Doch kurz nach dem Kauf folgte für den Thüringer das böse Erwachen.

So wollte er gerne die Glassteine entfernen und Brillanten einsetzen. Nicht möglich, wie Kollege Daniel Meyer klar sagte. „Hast du dir mal die Fassung angeguckt? Da kannst du keine Brillanten einsetzen“, so Meyer. Die Fassung sei dafür zu schlecht. Schade drum.

Zwischen den beiden herrschte Sympathie. Da gab Horst Lichter sogar einen Geheimtipp.

