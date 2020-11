„Bares für Rares“: Kandidatin schmeißt in Trödelshow hin – weil Händler DAS sagt

Manchmal läuft bei „Bares für Rares“ alles ganz anders als erhofft.

So auch bei Eike Kremer, die große Hoffnung in ihr Verkaufsobjekt gesetzt hatte. Dabei gehört es ihr nicht mal. Doch für ihren Vater wollte sie es bei „Bares für Rares“ an Händlerin oder Händler bringen.

„Bares für Rares“: Frau will Objekt verkaufen – daraus wird nichts

Aus Frechen war Eike Kremer zu „Bares für Rares“ gekommen. Die Polizistin wollte die edle Schreibtischgarnitur ihres Vaters an Händlerin oder Händler bringen. Warum der das nicht selber tat? Die Antwort ist so schlicht wie einfach. Er ist im Urlaub.

Drum hatte er seine 36-jährige Tochter geschickt, die Verhandlungen mit den Händlern zu führen. Doch das ging gehörig schief, wie sich später herausstellen sollte. Doch von vorne.

Denn zunächst lief es gar nicht schlecht für die Polizistin. Denn Experte Colmar Schulte-Goltz war ganz begeistert von der Schreibtischgarnitur mit integrierter Bronze.

Diese Bronze sollte bei „Bares für Rares“ verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

E. Robert habe die Bronze in den 1880er, 90er-Jahren geschaffen. Und dementsprechend hoch schätzte der Experte auch den Wert des edlen Schreibtischschmuckes ein. 850 bis 1.000 Euro solle er schon bringen. So Schulte-Goltz.

„Bares für Rares“: 1.000 Euro Schätzpreis – dann folgt der Händler-Hammer

Gar nicht mal so schlecht. Doch nun folgt das große 'aber'. Denn die Händler sahen das ganz anders. So gingen die Gebote mit schlappen 200 Euro los und wollten auch nur sehr träge steigen.

Bei 500 Euro stoppten sie dann sogar komplett. „Es ist ein sehr prunkvolles, luxuriöses Objekt“, erklärt Händler Daniel Meyer. Das Problem liege jedoch darin, so der Kunsthändler, „dass die Funktion, für die dieses Objekt einst gemacht wurde, heute überhaupt niemanden mehr interessiert.“

Autsch, der Satz hat gesessen. Die Gesichtszüge der Verkäuferin wurden immer länger. Das konnte sie nun wirklich nicht machen. Sie dreht sich um und verlässt den Raum. „Da sind mir die Hände gebunden“, so Eike Kremer.