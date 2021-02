„Bares für Rares“ (ZDF): Kandidat fällt nach Expertise aus allen Wolken

„Kennst du den Herren?“, möchte „Bares für Rares“-Experte Colmar Schulte-Goltz von Moderator Horst Lichter wissen. „So spontan, muss ich ehrlich gestehen, hab ich nicht den Schimmer einer Ahnung.“

Ganz genau wissen es aber der Experte und Verkäufer Helge Himstedt. Er ist aus Warburg angereist, um das Stück bei „Bares für Rares“ an den Händler zu bringen.

Bares für Rares (ZDF): Der Kandidat fällt aus allen Wolken. Foto: Screenshot ZDF

Es handelt sich um den Komponisten Giacomo Puccini. „Der Gran Maestro hat es persönlich im Jahr 1913 unterzeichnet und jemandem gewidmet“, so der 75-Jährige.

„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter ganz begeistert

Der „Bares für Rares“-Experte klärt auf: „Er ist so inszeniert, dass er einen unglaublich großen Oberkörper hat und dass man ihn quasi aus der Untersicht erlebt. Wir sehen ihn als besonderen Heroen des Geistes. Das ganze ist als Autograph persönlichen handschriftlich an einen Herren gewidmet.“

Horst Lichter findet „sensationell“, was Colmar Schulte-Goltz zu erzählen hat. Der pensionierte Jurist hätte gerne 700 bis 900 Euro für das Bild.

„Bares für Rares“: Das sagt der Experte

Was sagt der Experte? Er erklärt, das Bild sei nicht „so gut erhalten, deshalb gibt es immer einige Beschränkungen“. Der Rahmen ist an mehreren Stellen beschädigt, am Blatt sind Farbe und Papierverluste zu erkennen, zeigt der Kunsthistoriker auf.

Colmar Schulte-Goltz führt die Expertise durch. Foto: Screenshot ZDF

„Das alles ist jetzt nicht mehr ganz so frisch, dass man allzu viel dafür bezahlt.“ Glücklich sieht der Teilnehmer der ZDF-Trödelshow nicht unbedingt aus. Wird es doch nichts mit seinem Wunschpreis? „Insgesamt bin ich bei 1000 bis 1200 Euro.“

Nach dieser Expertise fällt Helge Himstedt aus allen Wolken.

„Bares für Rares“-Händler: „Wie toll ist das denn?“

Auch im Händlerraum ist die Begeisterung groß. Markus Wildhagen: „Wie toll ist das denn?“ Doch in den Angeboten spiegelt sich das nicht wider. Niemand bietet mehr als 800 Euro. Doch damit, dass er seinen Wunschpreis bekommen hat, ist der 75-Jährige zufrieden und verlässt „Bares für Rares“ mit einem guten Gefühl. (cs)

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF. Ganze Folgen gibt es auch in der Mediathek.