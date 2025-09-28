Mädchen kauft Fünf-Euro-Löffel – bei „Bares für Rares“ folgt der Geldregen

Kinder haben manchmal den besseren Riecher. Diese Geschichte aus der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ beweist es eindrucksvoll. Die kleine Tochter von Vanessa aus Bennigsen war damals gerade einmal fünf Jahre alt. Auf einem Flohmarkt legte sie ihr gesamtes Taschengeld auf den Tisch. Fünf Euro für ein paar bunte Löffelchen. Die Mutter runzelte skeptisch die Stirn. Was will man schon mit Löffeln? Doch die Kleine blieb stur – und hatte am Ende das letzte Wort.

Jahre später landet der Flohmarkt-Fund tatsächlich bei „Bares für Rares“. Moderator Horst Lichter war sofort begeistert. „Oh, das ist aber sehr hübsch.“ Auch Expertin Wendela Horz bekam leuchtende Augen. „Richtig, richtig schön.“ Sie taufte das Besteck-Set kurzerhand auf den Namen „Gute-Laune-Löffel“.

„Bares für Rares“: Geld wandert in die Reisekasse

Und dann kam der Knaller: Die Expertenschätzung lag bei satten 180 bis 220 Euro. Kein Wunder, schließlich stammte das Set aus Oslo. Es war vom berühmten Silberschmied David Andersen gefertigt. Rund 100 Jahre alt. Damals ein Verkaufsschlager. Horz schwärmte von den bunten Farben, die in grauen Wintern für Sonne und gute Laune sorgten.

Die Händler wollten sofort zuschlagen. David Suppes rief begeistert: „Das ist genau meine Ware.“ Elke Velten hielt dagegen: „Meine auch.“ Es folgte ein hitziges Bietergefecht. Julian Schmitz-Avila startete mit 80 Euro. Doch dann flogen die Gebote nur so hoch. Am Ende machte Suppes das Rennen. Für 270 Euro bekam er den Zuschlag. Über der Expertise. Über den Erwartungen. Weit über den ursprünglichen fünf Euro.

Vanessa strahlte. Ihre Tochter, inzwischen 14 Jahre alt, hat nämlich große Pläne. Mit dem Geld soll die Reisekasse für Kanada gefüllt werden.