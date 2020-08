„Bares für Rares“: Friseur aus Mülheim bringt eine echte Rarität mit – der Grund macht traurig

Bares für Rares (ZDF): Friseur Andreas Miceli will eine Tierfigur verkaufen.

Bei „Bares für Rares“ haben die Verkäufer meist ganz unterschiedliche Gründe, warum sie sich von den angebotenen Gegenständen trennen wollen. Bei dem Friseur Andreas Miceli aus Mülheim ist der Grund eher traurig.

Er hat vor rund einem dreiviertel Jahr eine aus Bronze gegossene Elefantenfigur erworben. Die soll jetzt in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ weiterverkauft werden.

„Bares für Rares“: Dafür benötigt der Friseur das Geld

Denn der 51-Jährige kann das Geld, das er im Bestfall in der Show erhält, gut gebrauchen. „Vor einem halben Jahr ist leider mein Hund gestorben“, erzählt Andreas Miceli gegenüber „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter. „Mit dem Geld kaufe ich mir was neues Behaartes.“ Der Mülheimer möchte sich also einen neuen Hund anschaffen.

Das ist die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

die Show wird beim Sender ZDF ausgestrahlt

„Bares für Rares“ gibt es bereits seit 2013

Horst Lichter ist Moderator der Sendung

die ZDF-Show hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten

Die neuen Folgen mit Corona-Regeln laufen derzeit im ZDF

Der ZDF-Moderator versteht die Entscheidung seines Kandidaten: „Mit dem Tier kann ich nachvollziehen, das wird schon. Da kommt was tolles Neues.“

Bares für Rares: Diese Figur aus Bronze soll verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Tierskulptur begeistert

Bevor es soweit ist, muss die Tierskulptur, die Andreas Miceli mit ins Pulheimer Walzwerk gebracht hat, erst einmal begeistern. „Bares für Rares“-Expertin Friederike Werner ist schon mal angetan, erkennt sofort, dass sie Figur von dem berühmten zeitgenössischen Bildhauer Kurt Emil Hugo Arentz erschaffen wurde. Das sei 1996 gewesen, wie sie beteuert.

Der Bildhauer portraitierte neben Tieren auch berühmte Persönlichkeiten wie Willy Brandt. Für Andreas Miceli ist der Elefant deshalb 200 Euro wert. „Das Tier hat eine wunderbare Qualität“, versichert ihm die „Bares für Rares“-Expertin – und schätzt sein Mitbringsel sogar auf 300 bis 350 Euro.

Sehen das die ZDF-Trödelhändler wohl genauso?

Fast. Die Händler gehen sogar noch zehn Euro höher und bieten dem „Bares für Rares“-Kandidaten 360 Euro. Kein schlechter Gewinn. Der neue Hund ist damit wohl so gut wie sicher...

