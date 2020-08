„Bares für Rares“: Expertise macht fassungslos – „Würde es für 700.000 Euro verkaufen“

Ohne große Erwartungen reist Sabine Trautmann aus Hettingen zu „Bares für Rares“. Die Verkäuferin Vor ihrem Auftritt bei „Bares für Rares“ sagt sie noch: „Ich hänge emotional überhaupt nicht an dem Spielzeug. Ich habe privat auch zwei bis drei Interessenten, die mir das gerne abkaufen würden, aber ich habe eigentlich vor, das Spielzeug heute hier dazulassen.“ Als sie später die Expertise des Experten hört, kann sie es jedoch kaum glauben – doch die Ansage ist dann wohl nicht so ganz ernst gemeint.

Und man der 38-Jährigen in der ZDF-Trödelshow schon entnehmen konnte, bringt sie Spielzeug mit. Als Moderator Horst Lichter und „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek die Ware sehen, werden sie glatt wieder zu Kindern.

„Bares für Rares“: Frau bringt Spielzeug mit – und macht ZDF-Team zu Kindern

„Das sieht ja mal richtig interessant aus“, findet „Bares für Rares“-Star Horst Lichter beim Anblick der bunten Designer-Holzspielfiguren. „Das Schöne ist, ich habe Sven noch nie so glücklich gesehen, das macht mir richtig Freude.“ Experte Sven ist schon eifrig mit dem Spielen beschäftigt.

Ganz so begeistert ist Verkäuferin Sabine dagegen nicht. Sie hat das Spielzeug erst vor drei Monaten selbst das erste Mal gesehen, nachdem ihre Mutter es bei sich auf dem Speicher gefunden hatte. Jetzt will sie es für rund 80 Euro an den Händler oder die Händlerin bei „Bares für Rares“ bringen.

„Bares für Rares“: Geheimnis um Produkt gelüftet

Was sie noch nicht weiß: Das in den 80ern entworfene Holzspielzeug entstammt dem Designerduo Higashi Glaser Design. ZDF-Experte Sven Deutschmanek erklärt, dass die Figuren damals so beliebt waren, dass sie sogar im berühmten MoMa – im Museum of Modern Art – in New York ausgestellt wurden. Darüber hinaus wurden die Designer für ihre Kreation mehrfach mit Preisen überhäuft.

Dieses Spielzeug wurde schon im MoMa in New York ausgestellt. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Experte schlägt horrende Summe für Spielzeug vor

Für Sven deshalb ganz klar: „Ich würde es jetzt für 700.000 Euro verkaufen.“ Horst Lichter: „Das wäre ein Schnapper!“ Das „Bares für Rares“-Team macht beim Preis letztendlich nur Spaß. Realistisch gesehen schätzt der Experte die Teile auf 200 bis 250 Euro – unter anderem aufgrund der sichtlichen Abnutzungsspuren. Damit liegt der Experte gar nicht so daneben.

Mit ein bisschen Verhandlungsgeschick schafft es Sabine zwar nicht, die Teile für 700.000 Euro zu verkaufen, dafür aber für 200 Euro – also immerhin für 120 mehr, als sie zuvor vorhatte.

