„Bares für Rares“ (ZDF): Frau verkauft Erbstück für 700 Euro – doch sie möchte das Geld nicht behalten

Irene Suckfüll aus München bringt in der aktuellen Folge von „Bares für Rares“ (ZDF) ein ganz besonderes Erbstück mit ins Pulheimer Walzwerk. Das Miniaturmöbelstück gehörte einst ihren Eltern. Nun hat die 54-Jährige keine Verwendung mehr dafür.

Deswegen möchte Suckfüll die kleine Kommode bei „Bares für Rares“ (ZDF) verkaufen.

„Bares für Rares“ (ZDF): Frau verkauft Miniaturmöbelstück

Sie wolle nicht, dass die kleine Kommode ein „tristes Leben“ in ihrem Keller führt, erklärt Suckfüll vor laufender Kamera. Die Münchenerin hofft, bei „Bares für Rares“ (ZDF) einen Käufer für das Miniaturmöbelstück zu finden.

Verkäuferin will Erlös spenden

Den Erlös möchte Irene Suckfüll an eine NGO in Nepal spenden. „Ich bin jedes Jahr mindestens einmal dort“, erklärt die 54-Jährige. Sie liebe das Land und die Menschen dort.

Das gesamte Geld soll an eine Organisation gehen, die Kinder in Nepal in die Schule schickt. „Ich brauche pro Kind 150 Euro“, weiß Suckfüll. Die Münchenerin hofft, bei „Bares für Rares“ (ZDF) mindestens 300 Euro einzunehmen. Doch ist das realistisch?

Irene Suckfüll. Foto: Screenshot ZDF

Expertise liegt bei 350 bis 400 Euro

Colmar Schulte-Goltz schätzt den Wert des Miniaturmöbelstücks sogar höher ein. „Es ist wirklich eine schöne kleine Kommode“, erklärt der Kunsthistoriker bei „Bares für Rares“ (ZDF).

Das Miniaturmöbelstück sei um das Jahr 1900 entstanden. Heute sei es wohl zwischen 350 und 400 Euro wert, so der Experte.

Die Kommode. Foto: Screenshot ZDF

Händler bezahlt 700 Euro

Am Ende bekommt Irene Suckfüll von Händler Wolfgang Pauritsch sogar 700 Euro für die kleine Kommode. „Ich bin total überrascht“, sagt die die 54-Jährige. „Damit kann ich jetzt fast fünf Kinder in die Schule schicken.“ (nr)