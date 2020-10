„Bares für Rares“: Frau hat Rarität dabei – Horst Lichter bekommt Ekel „Jetzt wird mir ganz komisch“

am 07.10.2020 um 12:12

Raritäten mitzubringen, ist genau das, was bei „Bares für Rares“ gerne gesehen wird. Die ZDF-Trödelsendung lebt schließlich von außergewöhnlichen Produkten, die womöglich noch Einzelstücke sind. Denn je einzigartiger desto wertvoller.

Das dachte sich auch Kandidatin Bettina Dömmling (58) aus Wedel in Schleswig-Holstein. Die Hotelkauffrau hat nämlich etwas dabei, das nicht nur „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter kurzzeitig aus der Bahn wirft, sondern selbst Experte Albert Maier.

Was genau hat Bettina Dömmling also in die ZDF-Show mitgebracht?

„Bares für Rares“: Frau hat Rarität dabei – Horst Lichter ekelt sich

Bei ihrem Mitbringsel handelt es sich um eine Kiste mit Insekten. Die potentielle Verkäuferin sieht darin jedoch keinen Sinn mehr. „Ich möchte einfach diese Krabbelkäfer nicht mehr bei mir zu Hause haben.“

Das Team von „Bares für Rares“ fällt geradezu vom Glauben ab, als es die Kiste sieht:

Albert Maier: „Jetzt sehe ich erst, was das ist. Ui!“

Horst Lichter: „Albert guck, dass das Ding zu bleibt!“

Albert Maier: „Ich habe schon viel gesehen…“

Horst Lichter: „Ja sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind Käfer, jetzt wird mir ganz komisch.“

So komisch sogar, dass Horst Lichter Gänsehaut bekommt. Doch wie kommt die 58-jährige „Bares für Rares“-Kandidatin überhaupt an so ein Produkt?

Bei der Rarität handelt es sich um einen Käferschaukasten. Foto: Screenshot ZDF

Den Käferkasten hat der Urgroßvater ihres Mannes erstellt, der Tierpräparator war und unter anderem für den Hamburger Zoo gearbeitet hat. Die musterhaft angelegten Käfer sollen das Hamburger Senatswappen repräsentieren.

„Bares für Rares“: Experte mit klarer Meinung zum Käferkasten

Experte Albert Maier hat eine ganz klare Meinung zu dem Kasten: „Es ist eine absolute Rarität.“ Horst Lichter will dennoch nur eins von Bettina wissen: „Jetzt mal unter uns, aber findest du das schön?“ Findet sie nicht. 300 Euro dürfen es für die Hotelkauffrau aber dennoch liebend gerne sein. Die Expertenschätzung liegt sogar bei 400 Euro.

Doch wie viel Käfer… äh Mäuse bekommt Bettina letztendlich von den Händlern dafür? Etwas mehr sogar, als vorausgesagt. Die Händler wissen die Käfer offenbar mehr zu schätzen, am Ende springen 500 Euro für Bettina Dömmling heraus. Geld, von dem sie sich jetzt die Urlaubskasse aufbessert. Da hat sich das Präparieren der Käfer doch gelohnt!