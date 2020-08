„Bares für Rares“ (ZDF): Insider aus NRW gibt Flohmarkt-Tipp – DAS wusste nicht mal Horst Lichter

Seit 2013 moderiert Horst Lichter die ZDF-Show „Bares für Rares“. Über die Jahre hat der Fernsehstar also schon das ein oder andere Schmuckstück zu sehen bekommen und durch die „Bares für Rares“-Expertise dazugelernt.

Eine Frage scheint Horst Lichter aber doch noch auf der Zunge zu brennen. Gut, dass Flohmarkt-Experte Gerhard Braun in die „Bares für Rares“-Sendung gekommen ist, um einen alten Trödelmarkt-Mythos aufzudecken.

„Bares für Rares“: Mann aus NRW will Lampe verkaufen

Gerhard Braun aus Bergisch Gladbach bringt eine Lampe aus den 70er-Jahren mit, für die er leider keinen Platz in seinem eigenen Zuhause finden kann. „Die Lampe, die passt eigentlich nicht zu mir. Ich hab zwar ein altes Haus, aber die passt vom Möbelstil her nicht zu meinem Haus“, erklärt der 47-Jährige.

Also versucht der gelernte Haustechniker sein Glück in der ZDF-Sendung. Dort berichtet Gerd, so sein Spitzname, dass er leidenschaftlicher Flohmarktgänger sei. Aus diesem Grund hat ihm ein guter Freund auch besagte Lampe geschenkt. „Da hat er gesagt: 'Willst du die haben für deinen Flohmarkt?' Da habe ich nicht nein gesagt.“

Flohmarkt-Experte klärt auf: DANN machst du die besten Schnäppchen

„Also machst du gerne Flohmarkt?“, fragt Horst Lichter nach. Gerd bejaht. „Sag mal, du bist ja jetzt Insider, wann kann man die besten Geschäfte machen? Morgens, ganz früh oder kurz vor Feierabend?“, will der Moderator wissen. Eine Frage, die sich sicherlich schon einige „Bares für Rares“-Zuschauer gestellt haben.

Gerd klärt auf: „Beides. Am liebsten früh am Morgen und dann abends, wenn noch was überbleibt, dann sind die noch günstiger.“ So, so, das hat also nicht mal Horst Lichter gewusst.

Gerhard sucht einen Käufer für seine Lampe aus den 70ern. Foto: Screenshot ZDF

Um DIESE Uhrzeit ist es auf dem Flohmarkt besonders teuer

„Also mittendrin braucht gar keiner kommen“, schließt der Moderator aus dem Tipp. „Die sollen kommen und kaufen, aber für teures Geld dann“, scherzt der Haustechniker aus Bergisch Gladbach daraufhin. Jetzt habe es auch Horst Lichter selbst begriffen, wie er lachend zugibt.

Die Lampe des 47-Jährigen schätzt Experte Detlev Kümmel übrigens auf maximal 100 Euro – und für genau diesen Preis verkauft Gerhard das gute Stück auch. Ein voller Erfolg also.

