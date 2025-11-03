„Bares für Rares“-Händler kauft Schrott-Objekt: Ihm kommt eine zündende Idee

Es gibt besondere Objekte, die die „Bares für Rares“-Händler und Experten selbst nach Monaten und Jahren noch in den Köpfen bleiben. In der „Bares für Rares“-Sonderausgabe „Lieblingsstücke“ blicken sie auf außergewöhnliche Deals und TV-Momente zurück. Zudem enthüllen sie ab und an, was aus den Stücken geworden ist.

So landete etwa Händler Jos van Katwijk einen kuriosen Coup. Der Niederländer kaufte einen alten und völlig verrosteten Feuerlöscher, der auf einem Dachboden gefunden worden war. Du ahnst nicht, was im Nachhinein daraus entstand.

„Bares für Rares“: Ein kurioser Blickfang erobert das Pulheimer Walzwerk

Genau handelt es sich um einen nicht funktionsfähigen Mini Max Feuerlöscher aus den 1920er-Jahren. Die Seriennummer offenbart allerdings: Er ist keine exklusive Rarität. Vielmehr gibt es ihn in millionenfacher Auflage.

Die Expertise des Sachverständigen Detlev Kümmel belief sich gerade einmal auf magere 50 bis 100 Euro. Als van Katwijk die alten „Bares für Rares“-Szenen sieht, wird sofort deutlich: Er brennt für derartige Exponate.

„Wenn ich die für 50 Euro kaufen könnte, würde ich noch viel mehr kaufen“, erzählt er begeistert. Sofort wurde seine Leidenschaft im Händlerraum bemerkbar. Nach einer ausführlichen Begutachtung stach er Waldi in einem hitzigen Schlagabtausch aus und legte satte 390 Euro auf den Tisch. Eine Summe, die die anderen Händler in Ungläubigkeit versetzte.

„Bares für Rares“-Händler Jos van Katwijk brennt für Feuerlöscher. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“-Händler gibt zu: „Unvernünftig“

Und auch heute ist Detlev Kümmel noch baff: „Ich glaube, dass ist einer der teuersten und unvernünftig gekauftesten Feuerlöscher ever!“ Zudem fragt er seinen „Bares für Rares“-Kollegen neugierig, wie die Geschichte des Feuerlöschers weitergangen ist.

Unglaublich, aber wahr! Van Katwijk reagiert prompt und enthüllt, dass ein einmaliges Interiorobjekt daraus entstanden ist. Er selbst befestigte den Feuerlöscher an einem langen Eichenholzstück. Am oberen Teil des Holzes montierte er eine Lampe und am unteren Teil laserte ein besonderes Zitat des Verkäufers ein. Am 2. November war es immer noch in seinem Antique Store in Overloon (Niederlande) erhältlich!

Die gesamte „Bares für Rares Lieblingsstücke“-Episode (2. November) ist in der ZDF-Mediathek verfügbar.