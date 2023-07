„Bares für Rares“ hat sich zu einem echten Dauerbrenner im ZDF-Programm entwickelt. Seit zehn Jahren bereits läuft die Trödelshow mit Horst Lichter bereits im ZDF. Wie viele Raritäten und Antiquitäten bereits für die Experten- und Händlertische gegangen sind? Man vermag es kaum zu zählen.

Verändert hat sich in all den Jahren dagegen wenig. Klar, der ein oder andere „Bares für Rares“-Händler oder -Experte ging und wurde durch einen neuen ersetzt. Das Konzept der ZDF-Show jedoch blieb stets gleich. Warum auch ändern, was gut ist und gut ankommt?

„Bares für Rares“ geht zurück zu den Wurzeln

Einzig baulich änderte sich in den vergangenen Jahren so einiges. Besonders bei Shows wie den Lieblingsstücken wird dies auffällig. Saßen anfangs noch alle Händler gemeinsam an einem langen Tisch, konnten sich die Raritäten so entspannt hin und herschieben und miteinander agieren, wurde anlässlich der Coronapandemie umgebaut.

Aus einem langen Tisch wurden fünf einzelne Tresen. Jeder Händler hatte seinen einzelnen Bereich. Die Rarität dagegen stand – vor den Händler aufgebaut – auf einem eigenen Tischchen. Es waren Maßnahmen, die dafür sorgen sollten, das Ansteckungs- und Kontaktrisiko so gering wie möglich zu halten.

Doch nun, wo die Coronapandemie immer weiter in den Hintergrund rückt, scheint man auch bei „Bares für Rares“ wieder zurück auf Anfang zu gehen. Das lässt zumindest ein Foto erahnen, dass Händler Fabian Kahl von den aktuellen Dreharbeiten teilte.

ZDF holt alten Händlertisch zurück

Darauf zu sehen sind die Händler Jan Cizek, Esther Ollick, Wolfgang Pauritsch, Julian Schmitz-Avila und eben Fabian Kahl selbst. Und die fünf stehen mitsamt eines Hundes vor einem langen Tresen. Aufgenommen wurde das Bild laut Fabian in der vergangenen Woche.

„Liebe Grüße vom Set“, schreibt der Thüringer dazu. Und weiter: „Die letzte Woche war ein Traum, mit wunderbaren Kollegen, tollen Verkäufern und natürlich wahnsinnig spannenden Schätzen. Freut euch schon mal auf neue Folgen eurer Lieblingssendung.“

Den Fans blieb der neue (alte) Tresen natürlich nicht verborgen. „Und endlich gibt es wieder den anderen Händlertisch“, jubelt beispielsweise eine Followerin. Und ein anderer ergänzt: „Supi, na dann gibt es endlich wieder was Neues zu sehen und keine Wiederholungen. Freu mich schon drauf.“ Das dürften wohl alle „Bares für Rares“-Fans gemein haben.