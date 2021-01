„Bares für Rares“: Irrer Anblick im Händlerraum – „Guck dir mal die Ähnlichkeit an“

Na, das sieht man aber auch nicht täglich bei „Bares für Rares“. Der Künstler Jogi Heinze aus Essen hatte nämlich etwas ganz Besonderes mit in die ZDF-Trödelsendung von Horst Lichter gebracht.

Eine lebensgroße Schaufensterpuppe will der 55-Jährige bei „Bares für Rares“ an Mann oder Frau bringen. Doch sind Schaufensterpuppen wirklich gefragt?

„Bares für Rares“: Experte Sven Deutschmanek ist beeindruckt

Ja, wenn es nach „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek geht. Der ist nämlich arg beeindruckt von der Puppe aus den frühen 50er-Jahren.

Das ist „Bares für Rares":

„Bares für Rares" ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird die Show von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares"-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die Anmeldung für die Show erfolgt online

„Eine für mich wunderschöne Schaufensterfigur hast du hier mitgebracht“, lobt Deutschmanek den Verkäufer aus Essen. Doch nicht nur das. „Da steht ein ganz namhafter Hersteller dahinter. Das sind 'Moch'-Figuren“, erläutert Sven Deutschmanek. Die Firma 'Moch', Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in Düsseldorf gegründet, gilt als einer der ältesten Hersteller von Schaufensterfiguren.

Eine verblüffende Ähnlichkeit: Die Schaufensterpuppe und Händler Markus Wildhagen. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: 400 bis 500 Euro soll die Figur bringen

Dazu sei die Figur noch in einem sehr guten Zustand, so Deutschmanek. Das sollte sich auch im Preis wederspiegeln. 400 bis 500 Euro seien absolut realistisch, schätzte der Experte. Na, dann mal ab zu den Händlern. Und denen fiel direkt beim ersten Blick auf die Schaufensterpuppe ein außergewöhnliches Detail auf.

„Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl. Foto: imago images / Michael Wigglesworth

So war Händler Markus Wildhagen direkt zur Puppe gegangen, um sich das Stück einmal näher anzuschauen. Da fiel es Fabian Kahl wie Schuppen von den Augen. „Der sieht eher aus wie ein Düsseldorfer. Guck dir mal die Ähnlichkeit an jetzt. Das ist der Wahnsinn“, platzte es aus dem Thüringer heraus, als Wildhagen direkt neben der Schaufensterpuppe stand.

Und er hatte Recht, Frisur, Kopfform, Blick. Als wäre die Schaufensterfigur nach dem Abbild von Markus Wildhagen, der übrigens sein Geschäft in Düsseldorf hat, gebaut. Da sollte die Figur am Ende auch hingehen. 450 Euro zahlte Markus Wildhagen an Jogi Heinze.

Huch, bei diesem Namen horchte Horst Lichter auf. Was war denn da los?

