„Bares für Rares“-Händler blättert mächtig Geld hin: Monate später folgt der Schock

Es ist wieder Zeit für die „Lieblingsstücke“. Oft an Wochenenden oder Feiertagen zeigt das ZDF keine herkömmliche „Bares für Rares“-Ausgabe, sondern eine Spezialsendung. So auch an Christi Himmelfahrt (18. Mai 2023).

Und dieses Mal wurde eine alte „Bares für Rares“-Geschichte aufgewärmt, an die sich vor allem Fabian Kahl noch sehr gut erinnern konnte. „Diese Vase, die hat mich sofort begeistert, weil sie im ersten Moment von der Herkunft her anders erscheint, als es am Ende ist“, berichtet der Händler aus Thüringen.

Rentner bringt seltene Vase zu „Bares für Rares“

Mitgebacht hatte jene bereits angesprochene Vase der 67-jährige Siegfried Rose aus Reichenberg. Doch der Rentner hatte nur wenig Ideen, um was für ein Stück es sich handelte, schließlich konnte nicht einmal Hersteller „Villeroy & Boch“ genaue Angaben zu dem Gefäß machen.

„Ich habe nie ein vergleichbares Stück von Villeroy & Boch gesehen oder in der Hand gehabt vorher. Das hat für mich hier wirklich den Reiz ausgemacht“, erinnert sich Fabian Kahl noch genau an die Gründe für seinen Kauf. Spannend: „Bares für Rares“-Experte Colmar Schulte-Goltz wusste schon etwas mehr über die seltene Vase.

So sei sie für Villeroy & Boch hergestellt worden. Der Zeitraum, so der Experte, könne auf die Jahre zwischen 1929 und 1934 eingegrenzt werden. Dazu sei sie in Ätzglastechnik hergestellt worden. 50 bis 100 Euro wollte der Rentner Reichenberg für seine Vase haben. Viel zu wenig, so Colmar Schulte-Goltz.

„Bares für Rares“-Vase wird zum Ladenhüter

„Wir haben hier eine schöne Vase, sie ist gut erhalten. Und man sieht, es war nicht viel an Blumenschmuck drin, denn häufig haben gerade solche Vasen fiese Ränder vom Kalk“, so Schulte-Goltz. Das sei hier aber nicht der Fall. Und so sei er bei 550 bis 600 Euro. Da staunte Siegfried Rose nicht schlecht. Und aus dem Staunen sollte er auch nicht mehr herauskommen. Denn die seltene Vase ging für 500 Euro an Fabian Kahl.

Diese Vase der Marke Villeroy und Boch wurde zum Ladenhüter. Foto: Screenshot ZDF

Viel Verkaufsglück hatte der mit der Vase aber bislang nicht. So wurde die Folge mit der Vase im November 2020 das erste Mal ausgestrahlt. Verkauft hat sich das gute Stück bislang aber nicht. „Ich fand die Vase total schön und ansprechend, habe aber wirklich im Verkauf gemerkt: Die französischen Glasmacher dieser Glasart sind da noch weit gesammelter. Ich habe sie bis heute noch stehen. Und sie wartet noch auf ihren Käufer“, so Kahl.