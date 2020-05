„Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl zeigt sein Schloß – unfassbar, was im Treppenhaus steht

Wer bislang dachte, dass die „Bares für Rares“-Händler die Stücke nur zum Weiterverkauf erstehen, der hat sich wohl ordentlich geirrt.

Denn einige, besondere Raritäten landen auch in den eigenen Wohnhäusern. In der neuen Youtube-Serie „Private Schätze“ zeigen die „Bares für Rares“-Händler ihre privaten Wohnungen, Häuser und Schlösser. Und da kommen so einige spannende Dinge ans Tageslicht.

„Bares für Rares“: Fabian Kahl zeigt sein Schloss

So führte „Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl durch sein Familienschloss Brandenstein. Ein riesiges Anwesen mit großem Garten und weitem Blick über die Landschaft. Eigentlich wohnt Fabian Kahl hier schon einige Zeit nicht mehr. Doch nun steht die Rückkehr in die elterlichen Gemäuer an. Derzeit renoviert der 28-Jährige einen eigenen Trakt im Schloss, um noch in diesem Jahr – so zumindest der vorläufige Plan – hier einzuziehen.

------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow im ZDF

Sie wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten beziehungsweise kaufen

Wegen des Coronavirus pausiert die Show derzeit

Das ZDF hat aber noch neue Folgen bis Juli 2020

-------------------

Spannend ist aber auch das Treppenhaus des alten Schlosses. Dort hat der Vater von Fabian Kahl nämlich ein Stück aufgestellt, das sein Sohn eigentlich gerne verkauft hätte. Ein Stück, auf das auch „Bares für Rares“-Kollege Julian Schmitz-Avila sehr scharf war, wie er selbst erzählt.

Um DIESE Figur stritten Fabian Kahl und Julian Schmitz-Avila

Es dreht sich um die uralte Holzfigur eines Lanzenträgers. Im 16. oder 17. Jahrhundert sei sie entstanden. Fast lebensgroß steht der Ritter nun im Treppenhaus von Schloss Brandenstein. Dabei war er eigentlich dafür gedacht, das Kreuz von Jesus Christus zu bewachen.

+++ „Bares für Rares“: Wittenerin erzählt ihre Geschichte – Horst Lichter perplex – „Heftige Sache“ +++

So etwas haben wohl die wenigsten bei sich rumstehen. Julian Schmitz-Avila jedenfalls ist noch immer neidisch. Schließlich war er der Unterbieter in einer der ersten „Bares für Rares“-Abendsendungen.

+++ „Bares für Rares“: Horst Lichter wird plötzlich knallhart – „So kann es nicht weitergehen!“ +++

Beinahe wäre die Figur aber gar nicht im Schloss-Treppenhaus gelandet. „Den hat mein Vater gesehen“, erzählt Fabian Kahl. Und damit war es um seinen alten Herrn geschehen. „Ich hatte den damals ins Auto geladen, bin aufs Schloss gefahren und wollte den aber eigentlich bei mir in Leipzig ausladen. Mein Vater schaute aber ins Auto und sagte: 'Geil, ich weiß genau den richtigen Platz'.“

+++ „Bares für Rares“ (ZDF): Schock-Nachricht! Die Trödelshow wird … +++

So schnell kann es gehen.