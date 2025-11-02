Unerwarteter Schritt! „Bares für Rares“-Star verlässt plötzlich den Raum

Die Expertise bei „Bares für Rares“ sorgt oft für zahlreiche faustdicke Überraschungen. Neben unbekannten Schätzen und horrenden Expertisen stehen hier ab und an flüchtende Verkäufer im Fokus. Die Gründe? Zerplatzte Hoffnungen und Träume.

Doch in der aktuellen „Lieblingsstücke“-Ausgabe „Rien ne va plus“ spielen sich ganz andere Szenen ab. Nachdem der Sachverständige Detlev Kümmel eine fachkundige Expertise abgegeben hat, verlässt Moderator Horst Lichter plötzlich den Raum. Wie ist es dazu gekommen?

„Bares für Rares“: Ein echter Blickfang sorgt für Aufsehen

Doch nun erst einmal zum Exponat, welches die Freundinnen Regina und Gisela im Gepäck haben. Ein surrealistisches Bild des ukrainischen Malers Valentin Rusin, ein mehrfach faltbares Polyptychon, mit Szenen an einem Casino-Spieltisch ziert den Expertisenraum.

Regina erhielt es ursprünglich von einem Freund, der selbst ein leidenschaftlicher Casinogänger war. Das Besondere? Das Bild lässt sich zusammenklappen und seine einzelnen Teile lassen sich drehen. Dadurch entstehen völlig neue Szenen und Eindrücke. Nach Aussage des „Bares für Rares“-Sachverständigen Detlev Kümmel geriet es in den 1990er-Jahren in Deutschland in Umlauf.

Regina würde sich mit 499 Euro zufriedengeben. Detlev Kümmel setzt einen drauf und wirft stolze Summen in den Raum. „Wir können das Bild ansetzen mit 1.200 bis 1.500 Euro“, erzählt er.

Regina und Gisela bringen Casino-Flair zu „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Horst Lichter belohnt die Verkäuferin

Zum Schluss wird es emotional. „Gisela, es war ein Träumchen, dich kennengelernt zu haben“, schwärmt Horst Lichter. Doch dann passiert eine unerwartete Überraschung. Gisela outet sich als waschechter „Bares für Rares“-Fan.

Ein Liebesbekenntnis, das Horst Lichter einfach belohnen muss. „Gisela! Ich nehme dich ein Stückchen mit“, ruft er euphorisch. Plötzlich umarmt er die rüstige Rentnerin und verlässt schnurstracks an ihrer Seite den Expertisenraum.

Doch wie wird das Bild im „Bares für Rares“-Händlerraum einschlagen? Werden Gisela und Regina eine Sensation erleben und mit einer satten Bargeldsumme die Heimreise antreten? All diese Fragen werden in der aktuellen „Lieblingsstücke“-Episode beantwortet. Sie ist in der ZDF-Mediathek verfügbar.