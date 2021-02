„Bares für Rares“: Frau nennt Mond-Preis – Expertin völlig verwirrt

Das hat sich Heidi Fischer aber anders vorgestellt, als sie zu „Bares für Rares“ (ZDF) kam! Dabei reiste sie extra aus dem spanischen Marbella nach Köln, um ihr Collier zu verkaufen.

In Andalusien lebt die 70-Jährige seit 30 Jahren, hat in Marbella ein Immobilienbüro. Neben dem Verkauf von Häusern in der Sonne nimmt sie auch gerne an Charity-Veranstaltungen teil - bei einer solchen gewann sie einst die Kette, die sie nun bei „Bares für Rares“ an den Händler bringen möchte.

„Bares für Rares“ (ZDF): Frau will wertvolles Collier verkaufen

Sie macht sich große Hoffnungen, mit einer hohen Summe nach Spanien zurückzukehren. „Der Goldwert ist ja relativ gestiegen“, sagt sie in der ZDF-Trödelshow und hofft auf die Expertise von Heide Rezepa-Zabel.

Bei dem Collier handelt es sich um ein Schmuckstück aus den 70er-Jahren aus 750er Weißgold, so die Kunsthistorikerin bei „Bares für Rares“. Doch die Fischgrätenkette sei im Nachhinein modernisiert und eine Akoja-Perle sowie kleine Brillanten ergänzt worden. „Es ist ein - das kann ich nicht verleugnen - kleiner Stilbruch“, weiß Heide Rezepa-Zabel.

Dieses Collier soll bei Bares für Rares an den Händler gebracht werden. Foto: Screenshot ZDF

-----------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

-----------------------

+++ Du willst wissen, wo Susanne Steiger, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Co. ihre Geschäfte haben? Dann schau mal hier +++

„Bares für Rares“-Expertin verblüfft

Wie viel will Heidi Richter für das Schmuckstück haben, möchte Moderator Horst Lichter von ihr wissen. Sie erklärt: „Der reine Goldpreis liegt bei 3.500 Euro, hab ich gestern Abend gegoogelt. Dann kommen die Brillanten und die Perle dazu. 4.500 sag ich mal, aber gerne mehr.“

Die Expertin wiegt die Kette - und ist verwundert über den Mondpreis der Verkäuferin. „Also ich weiß wirklich nicht, wie Sie darauf kommen. Ich hab einen anderen Goldwert errechnet. Er liegt derzeit bei 2.600 Euro.“ Das Problem: Die Kandidatin hatte das Gold nicht auf die Legierung heruntergerechnet, macht die 56-Jährige klar. 2.800 bis 3.100 Euro könnte die Wahl-Spanierin für das Collier bekommen. Die Begeisterung bei der Verkäuferin scheint nicht allzu groß, eine Händlerkarte gibt es trotzdem.

Heidi Fischer will ihr Collier bei Bares für Rares verkaufen. Foto: Screenshot ZDF

-------------------

„Bares für Rares“ (ZDF): Als Gast ihren Beruf verrät, wechselt Horst Lichter schnell das Thema

„Bares für Rares“ (ZDF): Händler David Suppes entgeht wahres Schmuckstück – „Fand es jetzt eigentlich schon ganz gut bezahlt“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Bares für Rares“ (ZDF): Als Horst Lichter diesen Namen hört, ist er platt

----------------------------------------

„Bares für Rares“ (ZDF): Kette kommt wieder nach Spanien

Doch auch die Händler sind von der Kette nicht überzeugt. Nur Julian Schmitz-Avila macht der Kandidatin überhaupt ein Angebot. 3.000 Euro, mehr will er für das Stück nicht ausgeben. Heidi Fischer ist das zu wenig. Sie nimmt die Kette wieder mit nach Marbella. (cs)

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF. Ganze Folgen gibt es auch in der Mediathek.