„Bares für Rares“: Horst Lichter zweckentfremdet Verkaufsobjekt – „Hoffentlich hat das keiner mitbekommen“

Von kleinen Schmuckstücken bis großen Sesseln: Horst Lichter hat bei „Bares für Rares“ schon einiges gesehen. Normalerweise ist es die Aufgabe der Experten die Objekte zu begutachten und zu taxieren. Doch es kommt schon mal vor, dass auch der Moderator plötzlich zum Fachmann wird.

So auch bei dieser Rarität. Das Mutter-Tochter-Gespann Karin und Johanna Bock will bei „Bares für Rares“ eine Sitzgruppe samt Esstisch an den Mann bringen. Die grünen Möbel stammen aus ihrer Ferienwohnung in Italien, welche sie vor Kurzem gekauft haben. Doch bevor die Kandidatinnen an den Tresen treten, ertappt der Experte Horst Lichter auf frischer Tat.

Ganz entspannt sitzt der 60-Jährige mit einer Tasse Kaffee und einer Zeitung in der Hand auf einem der sechs Stühle, die eigentlich zum Verkauf stehen. Als der Experte Detlev Kümmel sich die Möbel anschauen will, sieht er seine Chance.

Denn prompt sagt er zu Horst Lichter: „Ganz kurz: Wenn du schon da bist, mach mal den Funktionstest. Sitzt du gut? Ich muss die Sachen ja immer prüfen.“ Doch der Aushilfsexperte fühlt sich sichtlich in seiner Pause gestört und räumt plötzlich das Feld. „Das ist nicht der Pausenraum!“, ermahnt Detlev ihn.

Kurze Zeit später ist es Horst Lichter dann doch etwas unangenehm, dass er sich so breit gemacht hat. „Hoffentlich hat das keiner gesehen“, bangt er. Doch Detlev kann ihn beruhigen. Er hält dicht: „Nein, wir verratene es ja keinem.“

Horst Lichter macht auf dem Objekt seine Pause. (Screenshot ZDF) Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Kandidatinnen haben im Händlerraum Erfolg

Die Küchenmöbelgruppe kommt bei den Händlern jedoch trotz Zweckentfremdung gut an. Vor allem Sarah Schreiber ist begeistert von dem Objekt. Das mag vielleicht daran liegen, dass ihr Kleid dieselbe Farbe, wie die Möbel hat. Schnell wird klar: Die Expertise von 300 Euro für alles wird auf jeden Fall erreicht. Und wie der Zufall es will, ist Sarah Schreiber die glückliche neue Besitzerin.

Die gesamte Folge siehst du Mittwochmittag ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.

Mehr News:

Auch diese Kandidatin möchte eine Sitzgruppe an die Händler bringen. Sie kassiert im Händlerrum jedoch eine heftige Klatsche, mit der sie nicht gerechnet hätte.