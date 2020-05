„Bares für Rares“: Experte beleidigt Spielefans – Horst Lichter reagiert sofort

DAS gab es selbst bei „Bares für Rares“ noch nicht. Horst Lichter hat ja schon so einiges gesehen. Doch, dass ein „Bares für Rares“-Exponat mit einem Lkw zu den Pulheimer Walzwerken gebracht werden musste, das hatte Lichter in sieben Jahren „Bares für Rares“ noch nicht erlebt.

Einen riesigen Roboter hatte Thomas Wilhelm aus Olfen zu „Bares für Rares“ transportiert. Gut, dass der 49-Jährige von Beruf Lkw-Fahrer war, im Golf hätte er die über zwei Meter und 40 Kilogramm schwere Roboter-Figur im Leben nicht heile ans Ziel bekommen.

„Bares für Rares“: Horst Lichter ist geplättet

Horst Lichter jedenfalls war beim ersten Anblick des riesigen Warhammer-Modells geplättet. „Martre Madonna, da kann man ja kaum die Augen von wegnehmen“, staunte der 58-Jährige.

Um diese riesige Figur ging es. Foto: Screenshot ZDF

Und auch Sven Deutschmanek hatte ein solches Modell noch nie vor seinem Bewertungstisch stehen. „Das war eine Werbefigur, die um 2004, 2005 rausgekommen ist“, erklärt der Experte. Und eine echte Rarität noch dazu: „Die wurde nicht in großen Stückzahlen produziert“, erklärt Deutschmanek.

„bares für rares“-Händler Sven Deutschmanek vergriff sich im Ton. Foto: Screenshot ZDF

Auch über das Spiel Warhammer kann Deutschmanek etwas erzählen. „Das ist ein Spiel, wo du verschiedene Zukunftsszenarien mit solchen Kreaturen halt nachspielst. Eigentlich als Brettspiel gedacht. Du musst die ganzen Figuren nachkaufen, und da ist natürlich auch eine Idee hinter. Wenn du nachher alles aufbaust, und musst jede einzelne Figur kaufen – die kosten auch nicht mal eben nur zwei Euro, die sind auch teurer. Die ganzen fanatischen Freaks, die kaufen sich das natürlich und das geht richtig ins Geld“, erklärt Deutschmanek.

„Bares für Rares“: Horst Lichter muss einschreiten

Das mit den Freaks will Lichter aber so nicht stehen lassen. „Liebhaber“ verbessert er seinen Kollegen. „Aber man muss auch immer ein bisschen Freak sein“, verbessert sich Deutschmanek schnell und radiert so seinen Fauxpas aus.

Bei der Bewertung setzt der Experte rund 700 bis 1.000 Euro an. Ein guter Deal für Thomas Wilhelm. Schließlich hatte er damals nur einen Kasten Bier für den Roboter bezahlt. Und auch bei den Händlern lief es bestens. 1.100 Euro bekam der Lkw-Fahrer schlussendlich für den Koloss.